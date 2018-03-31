MacOS’e resmi olarak harici grafik kartı desteği geldi

Geçen senenin Haziran ayında Apple, macOS için harici grafik kartı desteği getireceğini açıklamıştı. Son yayınlanan macOS High Sierra 10.13.4 güncellemesiyle birlikte firma artık resmi olarak işletim sistemi için harici grafik işlemcisi desteği sunmaya başladı.

macOS kullanıcıları artık Thunderbolt 3 girişi aracılığıyla cihazlarına harici grafik kartı bağlayabilecekler. Özellikle MacBook’ların grafik performansını ciddi oranda artıracak olan bu ekran kartları şimdilik sadece AMD’nin bazı kartlarıyla sınırlı. Tabi bu ilerde Nvidia kartları için bir destek gelmeyeceği anlamına gelmiyor.

macOS’e gelen harici grafik işlemci (eGPU) desteğinin bazı kısıtlamaları da bulunuyor. Örneğin, Mac cihazına bootcamp aracılığıyla Windows işletim sistemi kuranlar harici grafik kartının nimetlerinden yararlanamıyor. Öte yandan Thunderbolt 3’ün unduğu yüksek hızla çalışabilen bu harici grafik kartları sadece 2016 – 2017 MacBook Pro’lar, 2017 model iMac ve iMac Pro’larda kullanılabiliyor.

Ekran kartları deyince her ne kadar akla ilk olarak oyunlar gelse de Apple’ın bu desteği sunmasının altında video prodüksiyonu yapanlar ve gerçeklik uygulaması geliştiricileri yatıyor.