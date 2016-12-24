MacBook Pro için kötü haber

Tarihte ilk kez Consumer Reports tüketicilere yeni modelleri tavsiye etmiyor.

Apple’ın en yeni MacBook Pro modeli, popüler inceleme ve tavsiye dergisi, Consumer Reports testlerinden geçerek onay alamadı. Bu durum MacBook Pro modelleri tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Derginin bu kararının ana nedeni olarak sistemin pil performansı açısından aşırı tutarsız olması karşımıza çıkıyor.

Apple, yeni MacBook Pro modelinin 10 saatlik pil ömrüne sahip olduğunu iddia ediyor ancak Consumer Reports, pil ömrünün 4 saatten 19 saate kadar geniş bir aralıkta değişebileceğini tespit etmiş. Ortalama pil ömrü 10 saat olabilir, ancak bu ortalama değer genelleştirilebilir bir performansı garanti etmiyor.

Consumer Reports editörü Jerry Beilinson yazısında “MacBook Pro testlerinde bulduğumuz rakamlarla ortalama bir tüketicinin gerçek dünyada yaşayacağı şeyleri yansıtmıyor” dedi.

Bu, geçmişteki MacBook’lardan ciddi bir ayrışmayı da gösteriyor. Çoğu Apple dizüstü bilgisayarı daha önce derginin pil testlerinde iyi puanlar almıştı.

Consumer Reports, üç farklı MacBook Pro modelini değişik laboratuar testlerinden geçirdi. Bu MacBook Pro modelleri; Touchbar olan 15 ve 13 inç ile Touchbar olmayan 13 inç modelleri. Üç model de tutarsız pil performansı gösterdi. Consumer Reports’a göre tipik bir dizüstü bilgisayarın da pil ömrü değişken ancak sapmalar ortalama yüzde 5 oranında gerçekleşiyor.

Yeni MacBook Pro modellerinin kararsız pil ömrü, sadece geçmişte diğer dizüstü bilgisayar pillerine göre üstün performans gösteren MacBook Pro serisini değil aynı zamanda, Apple standartlarına göre önemli bir başarısızlığı ortaya koyuyor.

Dergi; “Bu geçmişteki MacBook’lardan gerçek bir sapma. Çoğu Apple dizüstü bilgisayarlar pil testimizde iyi bir performans sergilemiş ve Apple’ın iddia ettiği süreden daha uzun süre performans göstermişti “diyor.

Apple Consumer Reports’un bulguları hakkında bir açıklama yapmayı reddetti ancak “Mac’leriyle veya işletim sistemiyle ilgili herhangi bir sorusu olan tüm müşterilerimiz AppleCare ile iletişime geçmelidir” dedi.

Yeni MacBook Pro modellerinin pil sıkıntılarıyla ilgili duyduğumuz ilk tespit bu değil. Bu ayın başlarında, Apple’ın tartışma forumlarında MacBook Pro’nun pil tüketiminin düşük olduğunu belirten şikayetler yer almıştı. Bazı kullanıcılar, yeni dizüstü bilgisayarlarının Consumer Reports’un bulgularına benzer şekilde sadece 3 saat dayandığını iddia ediyordu. Apple bir yazılım güncellemesi yaparak macOS 10.12.2 ile yanıt verdi, ancak değiştirdiği tek şey kalan tahmini pil ömrünü sistem çubuğundan kaldırmak oldu.