MacBook Air’iniz 99 dolara dokunmatik ekranlı!

AirBar adlı cihazla MacBook Air’inizi dokunmatik ekranlı kullanabilirsiniz.

Yılın ilk ve en önemli teknoloji fuarlarından ABD’nin Las Vegas şehrindeki CES 2017’de birbirinden ilginç cihazlar görücüye çıktı. Farklı ihtiyaçlar için sunulan yenilikçi fikirler büyük ilgi gördü. İşte bunlardan biri de Apple’ın Mac serisinin en gözde üyelerinden MacBook Air için geliştirilen ve ekranına dokunmatik form kazandıran AirBar.

99 dolar fiyat etiketi ile Mart ayından itibaren satışlarına başlanacağı duyurulan AirBar, MacBook Air ekranına takılan ve bu sayede dokunmatik ekranlı kullanım deneyimi yaşatan oldukça mütevazı bir cihaz.

Takılma işlemi için MacBook Air’in ekran çerçevesine birkaç mıknatısın takılması, cihazın bu mıknatısın üzerine yerleştirilmesi ve ardından da USB bağlantısının sağlanması yetiyor. Bunun ardından kısa bir ayarın ardından ekran artık dokunmatik kontrollerle kullanılabiliyor.

Üzerinde dokunmatik kontrollerle çok yüksek kalitede olmasa da çeşitli işlemlerin gerçekleşebildiği kaydedilirken ayrıca kalem ve fırça gibi araçların da kullanımının mümkün olduğu belirtiliyor.

İlk etapta MacBook Air’in 13 inç ekranlı versiyonu için geliştirilen AirBar’ın daha sonra 11 inç model ve diğer Mac’ler için de üretimi söz konusu. Şirket, daha önce PC uyumlu benzer bir cihaz da tanıtmıştı.