LinkedIn’e ait Lynda.com saldırıya uğradı

Online eğitim platformu saldırıdan etkilenen 55 bin kullanıcının parolasını sıfırladı.

LinkedIn tarafından bir süre önce satın alınan online öğrenme platformu Lynda.com, son zamanlarda yetkisiz kişilerin kullanıcı verilerinin bulunduğu bir veritabanına eriştiğini keşfetti. Yaptığı ilk iş bazı kullanıcıları için şifreleri sıfırlamak oldu.

LinkedIn haftasonu yaptığı açıklamada, 55,000’den fazla etkilenen kullanıcıya ait parolalar bir önlem olarak sıfırlandığını duyurdu.

Şirket aynı zamanda İilal edilen veritabanında eğitim verileri yer alan ancak şifre bilgisi olmayan yaklaşık 9.5 milyon Lynda.com kullanıcısına da e-posta göndererek bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada şirket; “Bu verilerin herhangi birinin kamuya açık hale getirildiğine dair hiçbir kanıtımız yok ve Lynda.com hesapları güvence altına almak için ek adımlar attık” dedi.

Lynda.com, kullanıcılara yönelik bir bildirimde veritabanı ihlalinin görüntülenen dersler gibi bazı kullanıcıların Lynda.com eğitim verilerini içerebileceğini belirtti. Kullanıcılara bu tarz bilgilerini gözden geçirmesini tavsiye etti.

Şirket Twitter’da verdiği bir yanıtta konunun ciddiyetle ele alındığını ve emniyet güçleriyle birlikte çalıştığını söyledi.

@RickLeonard820 We are taking this issue very seriously and working with law enforcement. For more info, visit: https://t.co/ClsUifzvfC

— lynda.com (@lynda) December 17, 2016