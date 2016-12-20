LinkedIn’e ait Lynda.com saldırıya uğradı

Online eğitim platformu saldırıdan etkilenen 55 bin kullanıcının parolasını sıfırladı.

LinkedIn tarafından bir süre önce satın alınan online öğrenme platformu Lynda.com, son zamanlarda yetkisiz kişilerin kullanıcı verilerinin bulunduğu bir veritabanına eriştiğini keşfetti. Yaptığı ilk iş bazı kullanıcıları için şifreleri sıfırlamak oldu.

LinkedIn haftasonu yaptığı açıklamada, 55,000’den fazla etkilenen kullanıcıya ait parolalar bir önlem olarak sıfırlandığını duyurdu.

Şirket aynı zamanda İilal edilen veritabanında eğitim verileri yer alan ancak şifre bilgisi olmayan yaklaşık 9.5 milyon Lynda.com kullanıcısına da e-posta göndererek bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada şirket; “Bu verilerin herhangi birinin kamuya açık hale getirildiğine dair hiçbir kanıtımız yok ve Lynda.com hesapları güvence altına almak için ek adımlar attık” dedi.

Lynda.com, kullanıcılara yönelik bir bildirimde veritabanı ihlalinin görüntülenen dersler gibi bazı kullanıcıların Lynda.com eğitim verilerini içerebileceğini belirtti. Kullanıcılara bu tarz bilgilerini gözden geçirmesini tavsiye etti.

Şirket Twitter’da verdiği bir yanıtta konunun ciddiyetle ele alındığını ve emniyet güçleriyle birlikte çalıştığını söyledi.

@RickLeonard820 We are taking this issue very seriously and working with law enforcement. For more info, visit: https://t.co/ClsUifzvfC — lynda.com (@lynda) December 17, 2016

Lynda.com LinkedIn tarafından nakit ve hisse anlaşması kapsamında 1,5 milyar ABD doları karşılığında satın alınmıştı. LinkedIn ise Avrupa Birliği tarafından bu ay 26,2 milyar ABD Doları tutarındaki nakit ödeme için düzenleyici onayının alınmasının ardından Microsoft tarafından satın alındı.

Yahoo’nun geçen hafta bir milyardan fazla kullanıcı hesabı ile ilgili verilerin 2013’te çalındığını açıklamış olması Lynda.com’daki ihlali biraz geri plana itti. Yahoo tarafından bildirilen ikinci büyük ihlalde ilk seferde etkilenen en az 500 milyon kullanıcısının tekrardan etkilediği bildirilmişti.

LinkedIn uzun süredir dijital saldı ilgili kendi sorunlarını yaşıyor. 2012 Mayıs ayında bir veri ihlalinde 100 milyon LinkedIn üyesinin e-posta ve parola kombinasyonları darkweb (yasa dışı işlemlerin yapıldığı internet) satış çıkartılmış ve LinkedIn pek çok parolayı sıfırladığını duyurmuştu. Daha sonra bu çalınan hesap bilgilerinden 6.5 milyon kişinin bilgileri internet üzerinden yayınlanmıştı.