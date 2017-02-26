LG’nin yeni amiral gemisi G6 tanıtıldı

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresinde sahneye çıkan yeni telefonlardan birisi LG G6 oldu.

LG için geçtiğimiz yıl tam bir hayal kırıklığıydı. Öncelikle tanıtmış oldukları G5 ile birlikte yanında kullanabilecek modüler aksesuarlarıyla büyük zarara uğradı. Ardından akıllı telefon pazarındaki en büyük rakiplerinden Samsung’un Note 7 sorunu nedeniyle açılan boşluğu doldurmaya çalıştığı V20 modelinin satışları başarısızlıkla sonuçlandı. Şimdi bu kötü gidişatı durdurmak istiyor.

LG’nin yeni amiral gemisi G6 ilk bakışta 5.7 inç büyüklüğünde, 18:9 oranına sahip ve 2880×1440 Quad HD+ çözünürlüğe sahip ekranı ile dikkat çekiyor. Ekran aynı zamanda Dolby Vision ve HDR 10 desteğiyle, uyumlu filmleri yüksek bir renk kalitesiyle sunmayı vaadediyor.

LG’nin yeni modelinde en çok övündüğü nokta 5.7 inç büyüklüğündeki ekranı 5.9 inç’lik bir kasaya sığdırmış olmak. Ayrıca artık modüler yapıdan vaz geçilmiş ve G6’nın bataryası değiştirilemiyor. Bu durum bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir ancak LG bu durumu IP68 suya dayanıklılık standardı ve kablosuz şarj özelliği ile kapatılmaya çalışıyor.

Yeni kasa tasarımında cihazın daha dayanıklı olması için köşelerde yuvarlak hatlara yer verilmiş.

Donanım olarak Snapdragon 821 işlemcisi kullanılacak olan LG G6’nın bataryası ise 3300 mAh gücüne sahip.

Kamera olarak kendini güncellemeye devam eden Güney Koreli şirket, daha önceki modellerinde bulunduğu çift arka kamera özelliğini koruyor. 13 MP çözünürlüğündeki çift kamera ile geniş açılı çekim yapan G6, iPhone 7 Plus kullanıcılarının kullanabildiği Portre Modu özelliğini de taklit etmeye çalışılmış gibi gözüküyor. Geniş açılı arka kamera 125 derecelik alanı kadraja sığdırabiliyor; 5 MP’lik ön kamera ise 100 derecelik geniş açılı çekim yapabiliyor. Kamera uygulaması 360 derecelik panorama çekim yapma ayrıcalığını da atlamamış.

LG’nin en başarılı olduğu yönlerden birisi olan kendi UX arayüzü 6.0 versiyonu ile yeni 18:9 oranına göre yenilikler getirecek şekilde güncellenmiş.

G6 Google Android 7.1 yerine 7.0 versiyonu ile geliyor buna rağmen Google’ın kendi telefonları hariç Google Assistant desteği veren ilk telefon olarkakarşımıza çıkıyor. LG’nin telefondaki 3.5mm’lik kulaklık girişini kaldırmamış olması da dikkat çekici. 32 GB dahili depolama alanı ile satışa çıkacak G6’nın SD kart genişleme yuvası da bulunuyor. Henüz fiyat konusunda bir açıklama yapılmadı.