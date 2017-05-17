LG’nin yeni akıllı telefonlarında ekran değişimi

Son yayınlanan bir rapora göre LG, yeni akıllı telefonlarında OLED ekran kullanabilir.

The Korea Herald’ın haberine göre; LG, yeni üst sınıf akıllı telefonu V30 modeliyle başlayarak LCD ekrandan OLED ekrana geçiş yapabilir. Raporda gerçekleşecek bu değişikliğin bu yıl kullanıma sunulan G6 modelinin ardından gelecek G7 modelinde de süreceği söyleniyor.

Samsung, uzun süredir Android akıllı telefonları için OLED ekranı tercih ediyor. OLED ekranlar şu anda Apple, HTC ve LG’nin kullanıma sunduğu mevcut mobil cihazlarda bulunan LCD ekranlardan daha canlı renkler ve daha derin siyahlar sunuyor.

Ancak Apple, bu sonbaharda tanıtacağı iPhone 8 için OLED ekran kullanacağı ve iPhone 8’in yanında gelecek iPhone 7S ve 7S Plus cihazlarında da LCD ekranları kullanıllanmaya devam edeceği söyleniyor. Telefonlarında OLED ekran kullanan bir diğer firma da HTC tarafından üretilen Pixel telefonları ile Google.

LG’nin V serisi telefonları sahiplerine kamera ayarları, video kalitesi ve benzeri konular üzerinde ayrıntılı denetim imkanı sağlayan bir dizi medya oluşturma aracı sunarak profesyonel tüketici cihazları olarak pazarlanıyor. Yeni geliştirilen OLED ekran, V30’u piyasaya sürülen G6’dan ayıran en önemli özelliklerden biri olabilir.

OLED ekran, sanal gerçeklik ve Google’ın Daydream platformu için de daha verimli bir performans sağlıyor.

LG Electronics, Samsung’un OLED için Samsung Display’den aldığı destek gibi kardeş şirketi LG Display’den destek alacak. İsmini vermek istemeyen bir kaynaktan edinilen bilgiye göre LG Display, yılın ikinci yarısında Gumi E5 isimli fabrikasında LG Electronics’in akıllı telefonları için OLED üretmeye başlayacak ve üretilen OLED ekranlar, ilk olarak V30’da kullanılacak.