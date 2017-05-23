LG X Venture özellikleri belli oldu

Samsung’un piyasaya süreceği Galaxy S8 Active’e karşı boş durmayan LG, X Venture adlı modeliyle karşılık verdi.

Android 7.0 işletim sistemiyle gelecek olan X Venture, IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı olacak. LG, X Venture’ın düşme ve sıcaklık değerlendirmelerinin de bulunduğu 14 farklı MIL-STD 810G testinden başarıyla çıktığını açıkladı.

X Venture’da bulunan fiziksel tuşlar ile soğuk havalarda eldiven takan kullanıcıların daha kolay kullanım ayrıcalığına erişmesi hedeflenmiş. Ayrıca telefon üstünde kullanıcıların sevdikleri uygulamayı atayabilecekleri bir QuickButton bulunacak. Telefon ilk alındığında QuickButton; barometre, pusula, egzersiz takibi, hava durumu ve flaş ışığı açmayı sağlayan LG’nin Outdoor Essentials isimli uygulaması ile eşleştirilmiş olacak. QuickButton’a iki defa dokunulduğunda açılan Glove Mode ile kullanıcılar bütün hava koşullarında telefonu kolay bir kullanabilecek.

X Venture, donanım olarak 2 GB RAM, Snapdragon 435 işlemci, Adreno 505 grafik birimi ve microSD kart girişi bulunan. Telefon üzerinde ise 32 GB dahili bellek sunulacak. Tasarım olarak ise 1080p çözünürlüğünde 5.2 inçlik ekran ile gelecek. Kamera kısmına bakıldığında 5 MP geniş açılı selfie kamerası ve 16 MP’lik arka kamera bulunacak. Tüm bunların yanında 4.100 mAh gücündeki bataryası cihazın en dikkat çeken özelliği olacak.

Siyah ve kahve renk alternatifleriyle gelecek X Venture bu hafta Amerika’da 330 dolar ile satışa sunulacak. Haziran ayında ise dünya genelinde satışa sunulacak. Ancak ülkemize ne zaman geleceği ve fiyatının ne olacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.