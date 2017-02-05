LG 5K monitörlerindeki sorun çözülüyor

WiFi sinyallerinden etkilenerek parazitlenen 5K monitörler için LG gereken adımları atıyor.

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın da tavsiye ettiği ve satışını gerçekleştirdiği 5K çözünürlüğe sahip LG monitörlerdeki parazit sorununa dair haberimizi paylaşmıştık.

WiFi yönlendiricilere iki metreden yakın konumlandırılan 5K monitörlerde ortaya çıkan bu probleme dair LG nihayet sessizliğini sona erdirdi. Şirket, Şubat 2017’den sonra üretilen 5K monitörlerin, Wi-Fi yönlendiricilerden etkilenmemesi için monitörün içinde ekstra manyetik alan koruması sağlayacağını açıkladı.

Mevcut monitörlere gelince sorun hala varlığını koruyor. Mevcut monitör sahiplerinin ekranlarını gerektiğinde onarabileceklerine dair bir açıklama yapıldı. LG’nin 5K monitörü, işçilik ve parçaları kapsayan bir yıllık (Türkiye’de iki yıl) bir garanti ile geliyor; bu nedenle LG’nin sitesinde bir onarım talebi göndererek bu problemi aşmak mümkün.

Ekstra manyetik alan koruması sayesinde yeni monitörler muhtemelen herhangi bir yönlendiricinin yanında sorunsuz çalışabilecek.

LG UltraFine 5K monitöründe 5120 x 2880 çözünürlüklü 27 inç ekran, bir Thunderbolt 3 portu ve üç adet USB 3.1 portu bulunuyor. Ayrıca dahili bir kamera, stereo hoparlöre sahip ve şu anda ABD’de 974 dolar etiket fiyatı ile satılıyor.