Lenovo’dan bütçe dostu VR seti hamlesi

Lenovo bilgisayar üretmenin yanında oyunculara oldukça ekonomik bir VR seti de sunacak.



Lenovo, CES 2017 kapsamında yeni bir sanal gerçeklik setinin duyurusunu gerçekleştirecek. Son derece ekonomik br fiyat etiketi ile geleceği kaydedilen setin kullanım kolaylığı ve konforu da öne çıkıyor.

Tüketici elektroniği şirketinin Windows için geliştirdiği yeni set, birçok muadiline kıyasla mütevazı bir fiyat etiketiyle geliyor. 400 dolardan fazla olmayacağı kaydedilen (resmi olarak bu şekilde açıklandı) fiyatıyla rekabete farklı bir düzey kazandırabilmesi olası. Öte yandan net fiyat ve satış tarihi detayları henüz netleşmiş değil.

HTC Vive’ın ve Oculus rift’in yarım kilo civarındaki ağırlıkları baz alındığında Lenovo’nın yaklaşık 350 gramlık bir modelle gelecek olması ilginç bir detay. Daha hafif olmasının yanı sıra burun köprüsünün üzerinde değil alnın üzerinde duracak şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Bu da ekstra bir diğer konfor faktörü olacak gibi görünüyor.

Tüm bu özelliklerine karşın Oculus Rift ve HTC Vive’ın çok daha yüksek bir bilinriliğe sahip olduğu aşikar. Bu noktada Lenovo’nun sadece bilgisayar değil sanal gerçeklik ekipmanını da sunma adımı mantıklı görünse de rekabetin bir hayli yüksek noktada seyrettiği de aşikar.

İlginç bir detay olarak Windows uyumlu sanal gerçeklik aygıtlarının 2017 yılı sonuna kadar 5 milyon üniteye yakın bir satışa ulaşması bekleniyor. Sonraki yıl için ise beklenti ikiye katlanıyor. Dolayısıyla birçok başka üreticiden de benzer hamleler görülecek gibi.