Lenovo konsept bilgisayarını tanıttı

Alışagelmiş dizüstü bilgisayar tasarım çizgisinin dışına çıkan Lenovo, katlanabilir ekranlı konsept tasarımlı bilgisayarını tanıttı.

Lenovo, New York’ta gerçekleşen bir konferansta gelecekte tanıtacakları dizüstü bilgisayarlara dair bakış açısını ortaya koydu. Esnek bir yapıya sahip olacak bilgisayarın bükülebilir ekranıyla beklentilerin dışına çıkan tasarımıyla şaşkınlık yarattı.

Lenovo, bilgisayarda gelişmiş malzeme ve yeni ekran teknolojilerin kullanılacağını belirtse de donanımı hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Bununla birlikte bu bilgisayarın yakın zamanda piyasaya sürülmesi imkansız görünüyor. Bunun sebebi ise bükülebilir ekranların henüz günlük hayatımızda aktif olarak kullanılacak ticari noktaya gelmemiş olması.

Lenovo’nun bilgisayarın sadece sesli komutlar yönlendirilebilir olması güzel görünmesine karşın kullanıcı kitlesini kısıtlıyor olması herhangi bir artı değer katmıyor.