Lenovo yeni oyuncu bilgisayarı serisi Legion’u tanıttı

Lenovo, CES 2017’de Legion serisinin duyurusunu gerçekleştirdi. İşte ilk modeller…

Uzun yıllardır oyuncu bilgisayarları ile rekabetin etkili oyuncuları arasında konumlanan Lenovo, yeni bir serinin duyurusunu ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen teknoloji fuarı CES 2017 kapsamında gerçekleştirdi. Legion adı altında tanıtımı yapılan seri, şirketin iddialı oyuncu bilgisayarlarının buluşma noktalarından biri olacak.

İlk aşamada iki modelle çıkış gerçekleştiren Legion serisinde isimlendirmelerde Lenovo’nun önceki nesil oyuncu bilgisayarı serisi Y’den izler olduğu dikkatlerden kaçmadı. Yeni modeller Y720 ve Y520 model isimleri ile geldi. Y720 17inç, Y520 15 inç ekrana sahip.

Dizüstü bilgisayarlarda ince tasarım öne çıkarken 15 inç modelde kırmızı renkteki aydınlatmalı klavye ve yenilikçi ekran menteşesi yapısı dikkatlerden kaçmadı. 17 inç seçeneğinde ise çokrenkli klavye aydınlatmasının sunulduğu belirtildi.

Her iki modelin de 7. Nesil Intel Core i7 işlemcilere sahip olduğu, Nvidia grafiklerle birlikte geldiği ve en üst grafik kartı versiyonunun da GeForce 1060 olacağı detayları paylaşıldı. 17 inç Y720’de Thunderbolt 3 portu bulunuyor, ekran çözünürlüğü ise 4K.

15 inçlik Y520’nin Nvidia 1050 grafiklere sahip olduğu kaydediliyor. Fiyatlar da ABD için belli oldu; buna göre Legion Y720 1399 dolardan, Y520 ise 899 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Legion Y520 için satışların Şubat itibarıyla, diğer model için ise Nisan’da başlayacağı bilgileri de paylaşıldı.