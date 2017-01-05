Lenovo ThinkPad X1 serisine 3 yeni üye

Lenovo ThinkPad X1 serisinin yeni üyeleri CES 2017’de tanıtıldı.



ABD’nin Las Vegas şehrinde devam eden teknoloji fuarı CES 2017 kapsamında duyurulan yeni ürünler arasında Lenovo’nun ThinkPad X1 serisinin 2017 yılı modelleri de yer aldı. Çin merkezli teknoloji şirket, ilgili seri için 3 ayrı kategoriye dair modellerle potansiyel kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni modeller geçtiğimiz sene lanse edilen ürünlerin güncellenmiş versiyonları olarak düşünülebilir; X1 Yoga (2017), X1 Tablet(2017) ve X1 Carbon(2017) model isimleri ile gelen serinin Yoga modeli dizüstü bilgisayar ve tablet olarak kullanılabilen bir hibrit. X1 Carbon iddialı bir notebook ve X1 Tablet de 2’si 1 arada tablet şeklinde geliyor.

X1 Carbon modelinin şimdiye kadar ki en ince ve hafif Carbon modeli olduğu ifade ediliyor. 1.14 kg ağırlığa sahip modelin kalınlığı sadece 16mm. Karbon fiber gövde malzemesi ile dikkat çekiyor. 14 inç ekrana sahip modelin şarj dayanıklılığının 15.5 saat olduğu belirtiliyor.

X1 Tablet, aynı zamanda pil, projektör ve dock takılabilen bir model. ThinkPad Pen Pro ile çalışabiliyor. Ayrıca Windows Hello desteği de mevcut.

ThinkPad X1 Carbon için satış fiyatının 1350 dolar olacağı, X1 Yoga’nın 1500 dolar ve X1 Tablet’in de 950 dolardan başlayan fiyatlarla ABD pazarında yer alacağı duyuruldu. Ürünlerin Şubat-Mart ayları içinde teknoloji raflarındaki yerlerini alacakları detayı da paylaşıldı.