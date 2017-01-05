Lenovo New Glass C200 lanse edildi

CES 2017 kapsamında duyurulan sanal gerçeklik gözlüğünün detayları…



ABD’nin Las Vegas şehrinde tüm hızıyla devam eden teknoloji fuarı Consumer Electronic Show (CES) kapsamında çok sayıda yeni ürün ve hizmetin duyurusu gerçekleştiriliyor. Bu yılın öne çıkan konularının başında ise sanal gerçeklik ve yapay zeka geliyor. Lenovo her iki yüksek teknoloji kavramının harmanı şeklinde özetlenebilen yeni bir sanal gerçeklik gözlüğü sisteminin duyurusu gerçekleştirdi. Ayrıca bir de sanal gerçeklik platformunun kullanıma sunulduğu kaydedildi.

Lenovo New Glass C200 adıyla gelen sanal gerçeklik gözlüğü, bu aygıtla sanal gerçekliğin yanı sıra yapay zekayı da bir arada sunmayı vaat ediyor. Etraftaki objelerin tespiti, tanımlanması ve üzerinde bazı işlemlerin gerçekleştirilmesi odaklı aygıt, tek lensli yani monoküler tasarımla geliyor. Ağırlığının 60 gram olduğu belirtilen ürünün gözlük ve cep ünitesi olmak üzere iki kısımdan oluştuğu ifade ediliyor.

Yüksek profilli işlemci ve LTE desteğine sahip olan sanal gerçeklik aygıtının 20 civarı farklı objenin algılanması ve bunlar üzerinde etiketleme, yazı, çizimlerin gerçekleştirilmesi gibi uygulamalara uygun olduğu açıklanıyor. Kullanımı için New Glass adlı bir de mobil uygulamanın yayınlandığı, bu yazılım üzerinden yönetimin sağlandığı bilgisi paylaşılıyor. Ürünün sesli komutlarla yönetim, geçmişte uygulanan işlemlerin görülebilmesi gibi bir dizi ek özellik de sunduğu bilgileri de aktarıldı.

CES 2017 kapsamında duyurulan yeni New Glass C200’le birlikte Lenovo, bir de sanal gerçeklik yazılım platformunun duyurusunu gerçekleştirdi. Lenovo NBD Titan şeklinde isimlendirilen platform, her kesimden kullanıcı için sanal gerçeklik içeriklerinin oluşturulabilmesini sağlayacak.