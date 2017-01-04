Lenovo akıllı ev pazarına dahil oluyor

CES 2017 kapsamında Amazon Alexa destekli akıllı hoparlör ve 6 TB NAS aygıtı tanıtıldı.

Lenovo, CES 2017’deki ‘hareketin yoğun olduğu’ teknoloji şirketlerinden. Çok sayıda bilgisayar ve tablet tanıtan şirket, farklı alanlara yönelik ilgisini de açıkça gözler önüne sererek akıllı ev pazarına yönelik ürünler de lanse etmeyi tercih etti. Modellerden ilki Lenovo Smart Assistant adıyla geliyor ve temelde Amazon Alexa destekli bir akıllı hoparlör şeklinde.

130 ABD Doları fiyat etiketi ile satışa sunulacağı bildirilen model, pastel renkli kumaşların metal hoparlör ızgarasıyla hoş bir harmanı. Renk seçenekleri arasında açık gri, yeşil, turuncu bulunuyor.

Model woofer ile güçlendirilmiş bir tweeter ile geliyor. Ayrıca Lenovo, Harman Kardon Edition sunmayı da planlıyor. Söz konusu modelin 50 dolar daha pahalı olacağı kaydedildi.

WiFi ağına bağlı çalışan ve üst kısmında altı adet mikrofonun yer aldığı ürün, sesli sorular ve komutlara yönelik ilginç çözümler vaat ediyor. Hava durumu ya da Google aramalarına dair sorular yöneltilebiliyor.

Diğer ürün ise Lenovo Smart Storage. 6 TB’lık NAS sürücüsü, 2 GB RAM ve Intel Celeron N3060 işlemciyle geliyor. Modern NAS kutularından beklenen tüm fonksiyonlara ( medya akışı için yerleşik DLNA sunucusu, USB’den veri aktarımı, vb) sahip olan model, otomatik senkronizasyon özelliğiyle dikkat çekiyor. Ayrıca içerisinde fotoğrafların organize edilmesine yönelik olarak sunulan önyüklü yüz tanıma yazılım da öne çıkan yenilikleri arasında konumlanıyor.