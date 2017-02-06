Laptop kamerasını kapatmak gerçekten gerekli mi?

Hacker’ların uzaktan erişim konusunda kullandıkları yöntemler, sadece ünlülerin değil, herkesin webcam faaliyetlerine dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor.



Son dönemde FBI Direktörü James Comey ve Facebook CEO’su Mark Zuckerberg başta olmak üzere pek çok ünlü ismin iş için kullandıkları bilgisayarlarda kamera objektifini bantla kapattıkları dikkatten kaçmıyor. Elbette toplum tarafından bilinirliği bulunan bu gibi isimler; şantaj yapılabilecek değeri olduğu için hacker’lar için öncelikli hedef konumunda bulunuyorlar. Ancak bu durum, siber suçluların bir gün sıradan insanları da hedef almayacağı anlamına gelmiyor.

Hacker’lar açısından bakıldığında, bir web kamerasına erişim sağlayarak onu kullanıcının haberi olmaksızın açık hale getirmek standart bir uzaktan hack saldırısıyla benzerlik gösteriyor: İlk olarak kötü niyetli bir yazılımı bilgisayara yüklemek için tehlikesiz görünen bir e-posta mağdura gönderiliyor. Bu e-posta eki açıldığında, içinde bulunan RAT (Uzaktan Yönetim Araçları) yazılımı doğrudan bilgisayar içine kuruluyor. Bu işlemin ardından hacker’lar tıpkı bilgisayarın diğer unsurları gibi kameraya da tam erişim sahibi oluyor.

Bu tehdidin sizi vurması her ne kadar düşük ihtimal olsa da, fazla güvenlik göz çıkarmaz. O nedenle aşağıdaki ipuçlarını takip etmek, webcam’in her zaman sizin kontrolünüzde olmasını sağlayacaktır: