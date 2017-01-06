Kayıp eşyalarınızı Pokemon gibi bulun

CES 2017’de tanıtılan Pixie, artırılmış gerçeklik özelliği ile dikkat çeken bir kayıp eşya bulucu…

Pokemon GO, 2016’nın tartışmasız en sükse mobil oyunları arasındaydı. İnanması güç bir trend yarattığı gibi bazı teknolojik cihazlara da ilham vermişe benziyor. ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen yılın önemli teknojoi fuarlarından CES 2017 kapsamında görücüye çıkan Pixie, bunun ilginç örnekleri arasında…

Bluetooth özellikli kayıp eşya bulucu aygıtların örnekleri var, ancak Pixie artırılmış gerçekliği de konuya dahil ederek fark yaratıyor.

Tıpki diğerleri gibi Bluetooth teknolojisinden yararlanan mini aygıt, mobil uygulama üzerinden bulunulan genel alanı, odanın içini gösteriyor; söz konusu öğeye (örneğin anahtarlık) yaklaştığınızda ise bunu ekranda gösteriyor.

Mobil cihaz üzerinden kayıp eşyaları bulmak için farklı bir yol olduğuna şüphe yok. Söz konusu aygıt, çocuklar için de eğlenceli bir oyun olabilir.

Birden fazla Pixie kullanılarak daha etkin bir ‘tespit ağı’ oluşturduğu kaydedilirken, öne çıkan detayın ise bulunması istenen şeye Bluetooth mesafesinde olunması gerekliliği. Çeşitli telefon kılıflarıyla birlikte satılacağı belirtilen Pixie’lerin aynı zamanda 12 ay pil ömrüne sahip olduğu, su sıçramalarına karşı da dayanıklı oldukları ifade ediliyor.

İkili paketleri ABD’de 49 dolardan, dörtlüler ise 99 dolardan satışa sunulacak. Planlanan satış tarihi ise 25 Ocak 2017.

CES 2017’ye dair öne çıkanları aktarmaya devam edeceğiz…