Kablosuz şarjlı klavyeye sahip ilk 2’si 1 arada model Dell Latitude 7285

Dell, 2’si 1 arada ürün portföyüne Latitude 7285’i ekledi.



Dell, daha az kablo prensibinin ilginç örneklerinden birini CES 2017 kapsamında tanıttı. Teknoloji şirketi, ekran ve beraberinde klavye şeklinde sunduğu 2’si 1 arada (tablet/bilgisayar) modelinde ilginç bir özellik sundu.

Latitude 7285 2-in-1 adı verilen modelde klavye, kablosuz şarj özelliği ile geliyor. Böylelikle ekstradan bir kablo kullanılarak şarj edilmesine gerek kalmıyor. Ancak burda da ilginç bir detay var…

Özelliğin kullanımı için Dell’in Qi Wireless Charging yeni kablosuz şarj pedinin de ayrıca satın alınması gerekiyor. Maliyetler kaygı verici olabilir.

Öte yandan Dell, söz konusu modelle birlikte birden fazla klavye alternatifi sundu. Seyahat klavyesi, ekstra 4 saat şarj dayanıklılığı sunan klavye ve masaüstüne benzer yüksek tuşlarla gelen diğer model. Özellikle ekstra pil süresi sunan modelin altını çizmek gerek, çünkü Latitude 7285’in şarj dayanıklılığı 6 saatle sınırlı.

Yeni Dell 2’si 1 arada modeli ve diğer çevre birimlerinin fiyatlarına ilişkin bilgi 8 Ocak 2017 itibarıyla paylaşılmış değil. Ancak satış tarihlerinin ‘Mayıs sonu’ olduğu bildirildi.

CES 2017, yılın en önemli teknoloji etkinliklerinden biri ve ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlendi. Düzenlenen etkinliklerde çok sayıda ürün ve hizmetin duyurusu gerçekleştirilirken stant alanlarını ziyaret eden kişi sayısının 200 bine yakın olduğu kaydedildi.

Dell’in 8K monitörüne dair detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.