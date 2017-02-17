İş arayanların yeni adresi Facebook mu olacak?

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyenlerle iş arayanları bir araya getirmeye başlayan Facebook, LinkedIn ile rekabete girecek.

Facebook Sayfaları bundan böyle iş ilanlarını tıpkı bir gönderi paylaşır gibi yayınlayabilecekler. Sosyal medyada iş ilanı denince ilk akla gelen LinkedIn ile bariz bir rekabete kapı aralayacağı tahmin edilen bu yeni özellikte, kullanıcılar ilana bağlantı verme, paylaşma ya da yorum yapma seçeneklerine sahip olacaklar. Aynı zamanda her ilanın altında bir de “Başvur” tuşu yer alacak. Bu tuşa basıldığında işverenin hazırladığı form doldurulacak ve Facebook Messenger üzerinden ilgili kişilere yönlendirilecek.

“Jobs” (İşler) sekmesini ekleyen Facebook sayfaları, yayınladıkları tüm iş ilanlarını bu kısımda toplu olarak sergileyebilecekler. Facebook için yeni bir gelir modeli oluşturma potansiyeli taşıyan bu özellik, iş arayanlar için de ilk adres olma ihtimali taşıyor. Zira LinkedIn’dekinin aksine, Facebook kullanıcıları çok daha aktif bir etkileşim sağlıyor ve etiketleme ya da paylaşma gibi özellikler iş ilanlarına bir anda hareket katıyor.

Bu hafta itibarıyla ABD ve Kanada’da İş kategorisindeki Sayfalar için kullanıma sunulan yeni özellik bakalım LinkedIn cephesinden nasıl bir karşılık görecek?