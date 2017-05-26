iPhone 8 için önemli bilgiler sızdı

iPhone 8’in tanıtım ve satışa sunulacağı tarihler ortaya çıktı.

Son birkaç haftadır yeni satışa sunulacak iPhone hakkında çelişkili raporlar yayınlanıyor. İlk önce Eylül’de başlayıp sonra Kasım’a hatta önümüzdeki sene tanıtılabileceğini belirten raporlar yayınlandı. Daha sonra iPhone’un 10. Yılı olması sebebiyle herhangi bir değişikliğin olmayacağını belirten bir rapor yayınlandı. Şimdi Eylül’de tanıtılacağını belirten bir söylenti dolaşıyor.

Son iki aydır yeni gelecek iPhone hakkında sızıntılar paylaşan Benjamin Geskin (@VenyaGeskin), Twitter’da yaptığı paylaşımda Apple’ın iPhone 8 ve 7S modellerinin 17 Eylül’de tanıtımını yapacağı ve 25 Eylül’de satışa sunacağını söyledi.

Elbette, bu bilginin doğruluğu teyit edilemez ancak son 4 iPhone lansmanının 9 ile 12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiği düşünüldüğünde mantıklı geliyor.