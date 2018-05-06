iOS 13 hakkında yeni bilgiler var

iOS 12 daha tanıtılmamışken iOS 13 sızıntısının olması biraz şaşkınlık sebebi olsa da güvenilir kaynaklardan sızan bilgilere göre iOS 13 hakkındaki bilgiler gelmiş durumda. iOS 13 bir çok yeniliği beraberinde getirecek.

iOS 13, Apple’ın aynı iOS 11’de yaptığı gibi genellikle tablet odaklı bir güncelleme olacağı söyleniyor. Yan yana bölünmüş uygulamalar, dosyalar, ApplePencil gibi konularda bir çok yeni özelliğin geleceği bildiriliyor.

Apple’ın uzun zamandır üstünde çalıştığı Project Marzipan yani çapraz platform uygulama desteğinin de bu güncelleme ile geleceği neredeyse kesin gibi. iOS 13 ile birlikte hem macOS hem iOS uygulamaları tüm Apple cihazlarda çalışabilecek.

iOS 12 duyurusu her zamanki gibi 4 Haziran’da gerçekleştirilecek Worldwide Developer Conference 2018 (WWDC) etkinliğinde tanıtılacak. İşletim sisteminin çıkışı ise bu senenin sonunda yeni iPhone’ların çıkışı ile olacak.