iOS 11.4 indirmeye sunuldu

iOS 11 ile birlikte Apple çok zor zamanlar geçirdi bunu kabul etmek lazım. Uzun senelerdir stabilitesiyle ve sorunsuzluğuyla adından söz ettiren Apple, iOS 11 gibi sorunlu bir güncellemeyi tüketiciye sunmasıyla büyük tepkilere maruz kaldı.

Apple’ın 2017 sonunda ve 2018 başlarında da yaşadığı sorun sadece iOS 11 ile kalsa gene kabul edilebilirdi ancak 2017 sonunda çıkan batarya sorunu gerçekten Apple’da ciddi yaralar bıraktı. Kısaca bu sorundan da bahsedersek eğer batarya sağlığınız kötüyse iOS işletim sistemi otomatik olarak işlemcinizin frekansını düşürüyor ve cihazınızın yavaşlamasına sebep oluyordu. Sonrasında bu sorunu da yazılım güncellemesiyle kullanıcının tercihine bıraktı Apple.

Durum bu olunca da Apple iOS 11 işletim sistemini sorunlardan arındırmak için var gücüyle çalıştı ve bu sorunlar iOS 11.3 ile büyük oranda çözülmüş görünüyor. Şimdiyse iOS işletim sistemine yeni özelliklerin eklendiği iOS 11.4 ile karşı karşıyayız.

iOS 11.4 ile Gelen Yeniliklerden Öne Çıkanlar

AirPlay 2 eklendi ve bu sayede birden fazla HomePod ürününü aynı anda kullanabiliyoruz.

iMessage için iCloud özelliği kullanıma sunuldu. Artık mesajlarımız eşzamanlı şekilde iCloud’da duracak.

Product Red iPhone için yeni duvar kağıtları eklendi.

Schoolwork uygulaması ve ClassKit API’ı kullanıma sunuldu.

Çeşitli performans ve kararlılık iyileştirmeleri.

Desteklenen Cihazlar

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

12.9-inch iPad Pro (first-generation)

12.9-inch iPad Pro (second-generation)

9.7-inch iPad Pro

10.5-inch iPad Pro

iPad (fifth-generation)

iPad Air 2

iPad Air

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod touch (6th generation)