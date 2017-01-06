Internet Explorer kullanıcıları tehdit altında

Güvenlik araştırmacıları yeni bir hack yöntemi keşfetti: Piksellere gizlenen virüsler…

Hacker’lar için geçmişteki yöntemler hala çok popüler. Her yıl milyarlarca doları bulan fidyeler elde eden kötü niyetli siber saldırganlardan korunmak için yazılım şirketlerinin yoğun çaba içinde oldukları da biliniyor. Ancak değerli kişisel veriler, bankacılık bilgiler gibi kritik önem taşıyan birçok şeyin hack’lenmesi tehdidi bilgisayar kullanan herkes için söz konusu. Üstelik zaman zaman çok ‘farklı’ metotların da kullanılabildiğine tanıklık ediliyor. Dünyanın önde gelen antivirüs yazılımları firmalarından ESET’in güvenlik uzmanları, yeni bir siber atak yöntemi keşfetti: Piksellere gizlenen virüsler…

Hacker’ların popüler web sitelerinde içerisinde virüs bulunan piksellerin yer aldığı reklam banner’ları keşfedildi. Hedef alınan kullanıcıların ise Internet Explorer kullanıcısı olduğu belirtildi. Ayrıca hack için söz konusu reklam banner’larının tıklanmasına gerek bile olmadığı, reklamın olduğu sitenin açılmasının virüsün enfekte olmasında yeterli olduğu kaydedildi. Bu son derece yenilikçi metodun Internet Explorer’ın yanı sıra Flash Player’daki açıklardan faydalanarak etki gösterdiği belirtildi. Olası senaryonun ise kurbanların bilgisayarlarına yerleşmiş kötü amaçlı yazılımın fidye saldırıları ile sonuçlanması. Bu noktada uzmanların tavsiyeleri ise açık.

Kullanıcıların bilgisayarlarında güvenilir bir antivirüs sistemi bulunması öncelikli olarak tavsiye edilen önlem durumunda. ESET gibi güvenilir markaların yazılımları öneriliyor. Ayrıca sistemde yüklenmesi gerekli patch’lerin ihmal edilmemesi ve tüm yazılımlar için ‘en son sürümlerin’ kullanımının önemine işaret ediliyor.