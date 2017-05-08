Intel’in yeni nesil mobil işlemcisine ait veriler GFXBench’te görüldü

Yeni bir dizüstü bilgisayar satın almak için aceleye gerek yoksa, Kaby Lake’in halefi beklenebilir.

Intel, dizüstü bilgisayarlar için Kaby Lake mimarisine sahip ultra düşük voltajla çalışan dört çekirdekli işlemcilerini yakın zamanda satışa sunmuştu. Bu sebeple Kaby Lake’in halefinde önemli gelişmeler bulunmayacak. Ancak mevcut işlemcilerden yüzde 15’e varan bir performans artışı görülecek.

Şu anda mobil cihazlar için piyasada bulunan en iyi Intel işlemcisi olan i7-7600U’da iki çekirdek ve dört izlek bulunuyordu. GFXBench’te bulunan i7-8650U’da ise dört çekirdek ve 8 izlek bulunacağı gömrülüyor.

Saat hızı bakımından kıyaslandığında i7-8650U’nun 1.9 Ghz hızındaki saat frekansı i7-7600U 2.8 Ghz saat frekansının çok arkasında kalıyor. Ancak büyük olasılıkla şu anda bir mühendislik örneğine bakıyoruz ve işlemci piyasaya sürüldükten sonra bu değer önemli ölçüde daha yüksek olacak. Son olarak her iki işlemcide de aynı GPU çekirdeği bulunacak.