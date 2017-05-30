Intel’in yeni işlemcileri sahnede

Intel’in merakla beklenen performans canavarı yeni nesil işlemcileri ortaya çıktı.

Core i9 ile Intel, AMD’ye karşı savaşı yeniden canlandırdı. Bu gün başlayan Taipei’deki Computex fuarında Intel, AMD’nin 16 çekirdekli, 32 iş birimi bulunan Threadripper işlemcisine karşı, 18 çekirdekli, 36 iş birimli, kendi özel işlemcisi ile cevap verdi.

Intel’in ilk teraflop masaüstü bilgisayar işlemcisi olarak nitelendirdiği Core i9 Extreme Edition i9-7980XE, bu yılın ilerleyen aylarında 1.999$ fiyatla satışa sunulacak. Core i9 serisinin diğer üyeleri; 16 çekirdekli, 14 çekirdekli, 12 çekirdekli ve 10 çekirdekli sürümler halinde olarak 999 $’dan başlayarak 1.699 $’a kadar fiyatlarla satışa sunulacak. Intel’in bu yeni işlemcileri eski Broadwell-E işlemcilerinden tek çekirdekli uygulamalarda yüzde 15, çok çekirdekli işlemlerde ise yüzde 10 daha hızlı olacak.

Intel ayrıca 339 $’dan 599 $ aralığında yeni Core i7 X serisi ve 242 $’lık dört çekirdekli Core i5 fiyatına sahip olan işlemcileri de piyasaya sürdü. Intel, yeni çiplerin önümüzdeki haftalarda geleceğini söyledi.

Core i9 işlemcilerinin çoğu, Intel’in güncellenmiş Intel Turbo Boost Max 3.0 teknolojisini içerecek. Bu özellik, çipin sadece bir değil iki çekirdeğin “en iyi” çekirdek olarak tanımladığı ve onları daha yüksek bir seviyeye dinamik olarak hız aşırtma (overclock) yapmaya hazır hale getirecek. Intel, yeni işlemci ile uyumlu olarak çalışan 130’dan fazla anakartın hazır olacağını da paylaştı.

Yeni 165W, 140W ve 112W güç tüketimine sahip işlemcilerin hepsi yeni Soket R4 için tasarlanmıştır. Bu yeni 2.066 pinli soket sadece yeni X299 çipset ile uyumlu olacak.

Intel ve AMD’nin mücadelesi sürmeye devam ediyor ve kimin kazanacağını görmek sabırsızlandırıyor. Intel, Core i9 ile pazardaki en üst seviye bilgisayar işlemcisi için agresif bir çıkışta bulundu. AMD şimdi Threadripper işlemcilerinin 14, 12 ve 10 çekirdekli versiyonlarını ve fiyatlarını açıklamak zorunda kalacak.

Intel’in yeni Core i9 çiplerinin tanıttığı bu hafta, Taipei merkezli ticaret fuarı Computerex’te bu yılın en önemli duyurularından biri gerçekleşmiş olabilir. Intel yetkilileri, yeni gelecek 10nm Cannon Lake’in mevcut Kaby Lake çipinden % 30 daha iyi bir performans sağlayacağını açıkladı.

Intel, WiGig teknolojisini kullanarak HTC Vive VR gözlüğün kablosuz bağlantısı hakkında daha fazla ayrıntı sunacak. İlk HTC-Intel ortaklığı bu geçen Ocak ayında CES’de ilan edildi. Intel, HTC Vive VR’ı Ağustos ayında gerçekleşecek Compute Card etkinliğinde duyurmayı planlıyor.