Intel’den Qualcomm’a büyük uyarı

Intel, Qualcomm ile işlemci sektöründeki rekabeti nedeniyle saldırgan bir tavır sergiliyor.

Qualcomm’un Microsoft ortaklığı ile yeni Snapdragon 835 işlemcili Windows bilgisayarlar gelecek. Ancak Intel ve AMD işlemcilere kıyasla daha düşük elektrik tüketimi yaparak daha az ısınan Snapdragon 835 işlemler Intel tarafından bir problem olarak görülüyor.

Intel, bu konu hakkında; bazı şirketlerin kendi izinleri olmadan tescilli x86 ISA teknolojilerinin taklit edilmeye çalışıldığını açıkladı. Intel’in baş avukatı Stephen Rodgers ve Intel Labs yönetcisi Richard A. Uhlig’in blog paylaşımlarında şirketin patentlerinin herhangi bir izin alınmadan kullanılmasını kabul etmediklerini ve bu şirketlerin Intel’in fikri mülkiyet haklarına saygı göstermesini beklediklerini söyledi.

Intel, elindeki işlemci teknolojilerini korumak için 1.600’den fazla patente sahip ve bu patentler yüzünden daha önce AMD gibi firmalar ile de karşı karşıya geldiği durumlar olmuştu. Intel’in AMD ile yıllardır süren rekabetinin ardından Qualcomm’un 10 nanometrelik işlemcileriyle aynı sahaya gelmesi işlemci sektörünün lideri olan Intel’i tedirgin etmiş gibi görünüyor.

Bu süreçte Microsoft, Intel ve Qualcomm arasındaki ilişkinin nasıl seyredeceğini birlikte göreceğiz.