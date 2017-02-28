Intel x86 akıllı telefon işlemcilerinden vazgeçmiyor

Intel akıllı telefonlar için Atom işlemci üretmeyi durdursa da, bir iş ortağı x86 işlemciler üzerinde çalışmayı sürdürüyor.

Çinli işlemci üretici Spreadtrum, Atom mimari üzerine geliştirilen x86 tabanlı akıllı telefon çiplerini üretmeye devam ediyor. Airmont adını taşıyan bu işlemcilerden sekiz çekirdekli bir Atom türevi, yılın ikinci yarısında akıllı telefonlarda kullanılabilir hale gelecek.

Akıllı telefon üreticiler Spreadtrum SC9861G-IA kodlu yongayı orta seviye cihazlarda kullanabilecekler. Üzerinde PowerVR GT7200 grafik çekirdeğini barındıran bu işlemci, 4K videoyu ve 2560 x 1440 çözünürlüğü destekliyor. Elbette bu özellikler, Intel’in orijinal Atom akıllı telefon yongalarından çok daha güçlü görünüyor. Spreadtrum’a ait işlemcilerle çalışan telefonlar, Intel’ın Mobil Dünya Kongresi standında görücüye çıkmış bulunuyor.

Dahası, Intel’in entegre modeme sahip akıllı telefon işlemcilerine bir şans daha vereceği söyleniyor. Intel İletişim ve Cihazlar Grubu Kıdemli Başkan Vekili ve Genel Müdürü Aicha Evans’ın Barselona’da yaptığı açıklamaya göre Intel, internete bağlanması gereken herhangi bir cihaz için çip yapmak istiyor ve akıllı telefonlar da buna dahil. Müşterinin talebine göre işlemci üretmeyi sürdüreceklerini belirten Evans, şirketin ana odağının ise IoT cihazları olduğunu kaydetti.

Geçen yılın mayıs ayında, Atom bazlı akıllı telefon yongalarının başarısız performansı sonrasında mobil cihazlara bir süre ara veren Intel; IoT, veri merkezleri, bellek, oyun PC’leri ve sanal gerçeklik gibi yeni alanlara odaklanmaya başladı. Intel alanındaki şirket standında konuşan Spreadtrum yetkilisi ise, daha yeni Atom mimarilerine dayanan akıllı telefon işlemcileri çıkaracaklarını belirtti. En yeni mimari Goldmont, şimdi Pentium ve Celeron PC’de ve Apollo Lake kod adlı tablet çiplerinde kullanılıyor. Intel ayrıca IoT cihazları için yeni Atom yongalarında Goldmont kullanıyor.

Ana odağında Çinli telefon üreticileri olan sekiz çekirdekli Spreadtrum işlemci, çoklu LTE bandı desteğiyle Çin pazarını hedefliyor.