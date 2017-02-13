Intel, Windows 10 için Vulkan desteği sunmaya başladı

Windows bilgisayarlarda oyun ve sanal gerçeklik deneyimini iyileştirmek için daha fazla seçenek sunan Intel, kendi işlemcilerinde Vulkan API için resmi desteğini duyurdu.

Tıpkı DirectX 12 gibi görsel ağırlıklı uygulamalar geliştirmede kullanılan Vulkan adlı uygulama programlama arayüzü, özellikle video oyunları ve sanal gerçeklikte hızla yaygınlaşıyor. Vulkan üzerinde yazılan oyunlar ve VR uygulamaları bundan böyle Intel’in 7. nesil Kaby Lake ve 6. nesil Skylake işlemcilerinde yer alan grafik yongalarında çalıştırılabilecek. Intel ayrıca Apollo Lake kodlu Pentium yongalı HD Graphics 505 GPU’larda da Vulkan’ı desteklediğini açıkladı.

Bu destek, Vulkan uygulamalarının Windows bazlı sanal gerçeklik aygıtlarında kullanımı için önemli bir kapı aralıyor. Bu yılın sonlarına doğru Windows 10 bilgisayarlarda çalışmak üzere Lenovo, Dell ve HP gibi üreticilerin kendi sanal gerçeklik aygıtlarını piyasaya sürmeleri bekleniyor. Öte yandan Microsoft da kendi VR geliştirici kitini yayınlayarak yazılım geliştiricilere daha fazla seçenek sunacak.

Kaby Lake ile entegre gelen görüntü işlemciler, 4K çözünürlüğe kadar grafikleri destekliyor. Vulkan bu yeni özellikleri kullanarak çok daha iyi oyun deneyimi sunabilecek. Vulkan API ile yazılmış oyunları Nvidia ve AMD’nin kendi anakartlarıyla birlikte sundukları sürücüler sayesinde kullanmak mümkündü. Ancak Intel’in resmi desteğini sunmasıyla birlikte, harici bir ekran kartı sahibi olmadan da sanal gerçeklik tecrübe edilebilecek.