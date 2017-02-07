Intel Super Bowl’a 300 drone ile geldi

Lady Gaga’nın Super Bowl performansında arka plan dansçılarını Intel’in Shooting Star drone’ları oluşturuyordu.

Her ne kadar canlı bir görüntü olmasa da, Lady Gaga’nın arkasında gökyüzünde uçan 300 drone, Super Bowl devre arası şovuna renk kattı. Gökte süzülen sayısız ışık noktası olarak başlayan gösteri daha sonra bir araya gelerek Amerikan bayrağını oluşturdu.

Super Bowl ile ABD’deki üçüncü gösterisini tamamlayan Intel’in Shooting Star dört pervaneli drone’ları, daha önce Florida’daki Disney World’de sahne almıştı. Super Bowl etkinliği için Federal Havacılık İdaresi’nden özel izin alan Intel, drone’ları tam 700 ft. (yaklaşık 216 metre) yüksekliğe çıkararak bir rekora imza attı.

Shooting Star drone’lar bir voleybol topundan daha hafif ve üzerinde 4 milyardan fazla renk kombinasyonuna sahip LED ışıklar bulunuyor. Drone’ları gerçekten çalıştırmak ve ihtiyaç duydukları şekilde hareket ettirmek için Intel, animasyon işlemini otomatikleştirmek için özel algoritmalar geliştirdiğini söyledi. Fakat gösteriler sırasında, drone’lar bir bilgisayardan ve tek bir pilot tarafından çalıştırılabiliyor.

Intel, insansız hava araçlarının özellikle eğlence amaçlı olarak tasarlandığını söylese de, gelecekte bu uçaklar için daha gerçekçi uygulamalar da olabilir. Intel’in drone şefi Anil Nanduri, bu uçakların arama ve kurtarma gibi amaçlarla kullanılabileceği bir gelecek görmüş olduğunu Wired’e açıklamıştı. Shooting Star modelleri şimdilik sadece özel etkinliklerde kullanılabiliyor ve satışa çıkmak için FCC’nin onayını bekliyor.