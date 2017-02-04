Intel Optane, Micron QuantX ile ciddi bir rekabete girecek

Başlıktan bir şey anlamadıysanız sizi yazıya alalım zira tüm bilgisayar kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir gelişme.

Intel, PC’leri ve sunucuları hızlandıracak yeni bir bellek ve depolama teknolojisi olan Optane ile Ocak ayında CES’de bazı sunumlar yaptı.

Ancak Optane teknolojisi için Intel tek başına değil ve önemli bir rekabet vardır. Bir bellek geliştiricisi olan Micron, aynı temelle dayanan ama daha gelişmiş olduğunu belirttiği 3D Xpoint teknolojisi ile dahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Hikayede biraz başa gidecek olursak; Intel ve Micron, 2015 yılında açıklanan birinci nesil 3D Xpoint teknolojisini birlikte geliştirdiler. Verimli ortaklık şimdi sağlıklı bir rekabete dönüşüyor.

Intel ilk düşük kapasiteli Optane depolama çözümlerini PC’ler için piyasaya çıkarmaya hazırlanırken, Micron 3D Xpoint teknolojisinin ikinci ve üçüncü kuşaklarını araştırıyor. Micron’un 3D Xpoint ürünlerine QuantX adı veriliyor.

Her iki şirket de 3D Xpoint ürünlerinin PC’lerde ve sunuculardaki geleneksel SSD ve DRAM’ın yerini alabileceğine inanıyor.

Intel Optane SSD’lerin geleneksel SSD’lerden 10 kat daha hızlı olduğunu söylüyor. Şirketler yeni teknolojinin DRAM’dan çok daha hızlı olduğunu söylüyor.

İlk düşük kapasiteli Optane depolama birimi bu yılın ikinci çeyreğinde bilgisayarlar ile buluşacak. Teknoloji başlangıçta PC’lerin daha hızlı açılması, uygulamaları ve oyunları daha hızlı yüklemesine izin vermek için önbellek olarak kullanılacak.

Micron ise biraz daha ağırdan gidiyor ve ilk QuantX ürünlerini yıl sonuna kadar küçük miktarlarda göndermeyi umuyor.

Micron’un QuantX’in geliştirilmesi için Intel’den farklı bir stratejisi var. PC yerine yüksek kapasiteli QuantX SSD’leri ve sunucuları ve ileri teknoloji sistemlerdeki DRAM’ı hedef alıyor.

Mikron gelecek nesil QuantX ürünlerinde daha fazla depolama kapasitesi sunmak istiyor.

Optane ve QuantX’ın veri merkezlerinde makine öğrenimi gibi uygulamalar için önemli bir rolü olacak. Bu teknolojilerin hem bellek hem de depolama olarak kullanılabilmesi onları bu tarz amaçlar için müthiş derecede kullanışlı kılıyor.

Kısacası 2017 bilgisayarlardaki performans artışı için yenilikçi teknolojiler ile tanışmaya devam ettiğimiz bir yıl olacak.