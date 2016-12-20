Intel Joule 550x board bilgisayar satışa çıktı

Intel telefon ve tablet pazarını bir köşeye itip IoT çözümlerine odaklanıyor.

Intel, Raspberry Pi’nin üstünlüğüne meydan okumak için tek kart üzerinde komple bilgisayar çözümü olan Joule 550x’in dağıtımına başladı.

Joule 550x Ağustos ayında tanıtılmış ancak dağıtımı hemen başlamamıştı. Joule 550x, küçük bir devre kartı üzerinde tam teşekküllü bir bilgisayar sunuyor ve Raspberry Pi 3’den daha fazla işlem gücü ve grafik kapasitesine sahip.

Ancak ufak bir sorun var ki şu anda satışa çıkan Joule 550x kartları 349 dolara kadar çıkan fiyatlarla satılıyor. Bu Raspberry Pi 3 ile kıyaslandığında yaklaşık 10 kat fazla ücret ödemeniz gerekeceği anlamına geliyor. Bizim şu anda bulabildiğimiz en düşük fiyat ise 291 dolar ile Newegg sitesindeki satış oldu.

Öte yandan Intel’in Joule 550x için önerdiği fiyat 149 ile 159 dolar arasında. Haliyle piyasaya çıkan ilk ürünler için perakendeciler hızlı yoldan ceplerini doldurmanın peşinde gibi görünüyor. Bunun Intel açısından çok iyi bir durum olmadığını belirtmek lazım zira Joule 550x’e olan talebi sınırlayabilir.

Joule 550x, güçlü robotlar, dronelar veya elektronik çözümler üzerinde çalışan insanlara geniş bir bilgi işlem gücü sağlayacak. Perakende sürümü öncesinde bulunan örnek kartlar daha önce Microsoft’un Bamboo robotunda ses tanıma gibi amaçlar için kullanılmıştı.

Joule 550x bir Linux PC olarak kullanılabiliyor. Üzerindeki dahili depolama ve Wi-Fi özellikleri bulunuyor. Özellikle Joule 550x kullanarak sanal gerçeklik başlıkları geliştirmek bile mümkün.

Joule 550x’in özelliklerine detaylı bakacak olursak; Broxton işlemci mimarisi ile üretilmiş dört çekirdekli Atom T5500 işlemcisine, 8GB dahili depolama kapasitesine, 3GB LPDDR4 belleğe, iki USB 3.0 portuna, çift antenli 802.11ac Wi-Fi’ye ve Bluetooth bağlantısına sahip. Ayrıca popüler geliştirme kartlarında bulunan I2S, GPIO ve UART gibi arayüzleri var.

Özellikle IoT aygıtları geliştirmek için kart gömülü Linux ve Windows 10 IoT Kernel işletim sistemlerini destekliyor.

Intel bu ürünün robotik, drone, sanal gerçeklik, IoT gibi alanlarda kullanılmasını hedefliyor. Öte yandan bu kart endüstriyel çözümler için de mühendisler tarafından rahatlıkla programlanabilecek özelliklere sahip.

Günün sonunda tablet ve telefon pazarında istediği başarıyı bir türlü yakalayamayan Intel IoT işlemcilerine odaklanmayı tercih etti ve şimdilik bu alanda emin adımlar ve güçlü çözümler ile ilerliyor.