Intel için zorlu günler kapıda

Yoğun bir rekabete girmek üzere olan Intel diğer yandan kan kaybetmeye devam ediyor.

Intel’in PC işlemcileri bölümünde en yetkili ikinci yönetici olan Kim Stevenson, yeni görevinden altı ay sonra, şirketten ayrıldı.

Stevenson, geçtiğimiz hafta Intel’de yedi yıldan fazla hizmet verdikten sonra şirketten ayrıldığını tweetledi ve kendi ifadesi ile “yeni maceralara” yöneldi. Daha önce Intel’de Internet of Things İş Dünyası ve Sistem Mimarisi Grubu’nun yönetiminden sorumlu olan Stevenson yaklaşık yedi ay önce PC işlemcileri bölümüne atanmıştı.

Intel için bu günlerde PC’lerin modası geçmiş görünüyor. 2016 yılında Intel’in CEO’su Brian Krzanich şirketin “akıllı ve bağlı dünyaya lider” olma yolunda bir geçiş sürecine girdiğini ilan etmiş ve 12.000 çalışanının işten çıkarılacağını açıklamıştı. PC’leri ise bu yeni yolda bir bağlı cihaz olarak yeniden sınıflandırmıştı. Bunun sonucunda Kirk Skaugen ve Doug Davis gibi köklü Intel yöneticileri şirketten ayrılmışlardı.

Bu gelişmelerin hiç biri Stevenson’un yeni rolüne neden sadece altı ay geçirdiğini açıklamıyor. LinkedIn profiline göre Stevenson daha önce Intel’in enformasyon sorumlusuydu. Bu aynı zamanda eski başkan yardımcısı ve Intel Veri Merkezi Grubu genel müdürü unvanına sahip olan selefi Diane Bryant’ın bulunduğu konumdu.

Stevenson, geçen yıl gerçekleşen yapılanmaya göre Intel’in PC işlemcileri işinin hala kırılgan olduğunu öne sürüyor. Şirket her işlemci geliştirme sürecinde 10 nm teknolojisine geçmek yerine üçüncü bir 14-nm serisi (Kaby Lake) sunduğunda bir pazar belirsizliği yarattı. Öte yandan AMD bir aya kadar piyasaya süreceği ve müthiş bir rakip olacak gibi görünen Ryzen adlı yeni bir mimari hazırlıyor. Intel’in Santa Clara’daki karargahlarında karanlık bulutların ne yoğunlukta olduğunu hepimiz merak ediyoruz.