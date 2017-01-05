Intel, 40’dan fazla çip desteğiyle Kaby Lake’e vites attırıyor!

Intel, CES 2017 sırasında Kaby Lake işlemcileri ile ilgili çok sayıda bilgi paylaştı.



Ağustos ayında ultra ince dizüstü bilgisayarlar için ilk çift çekirdekli “Kaby Lake” çipini piyasaya sunduktan sonra, kapılar sonuna kadar açıldı. Intel, Salı günü Las Vegas’taki CES’de, Compute Sticks’den performanslı dizüstü bilgisayarlara ve masaüstü bilgisayarlara kadar 40 farklı Kaby Lake dört çekirdekli işlemci sattığını duyurdu.

Kabindeki ilk Kaby Lake incelemeleri ile birlikte, yeni çipler hakkında söylenebileceklerin hepsinin bu olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak Intel yetkilileri, yeni işlemcilerin Intel’in devrim niteliğindeki 3D XPoint veya “Optane” belleğini de destekleyeceğini söylüyor.

Kaby Lake’in Optane için inşa edildiğini söylemek doğru değil, ancak bu devrim yaratan yeni depolama teknolojisini destekleyen ilk Intel mimarisi olacak.

Optane modülü ilk olarak geleneksel bir DRAM yuvasına sokulacak olsa da Optane (Intel’in 3D XPoint teknolojisi için Micron ile ortak geliştirdiği marka adı) bir SSD’nin yerini alıyor. Intel, Optane’in geleneksel NAND flash belleği nasıl darbe altına alabileceğini ve sızdırılmış slaytların gösterdiğine göre, Intel’in Optane tabanlı SSD’leri de işlerin içinde bulunduğunu ima ediyor. Bununla birlikte, Micron ve Intel’in piyasaya nasıl gireceği ve Optane’in rekabeti sağlamak için pratik olarak çok sayıda ürün kaynağı talep eden PC üreticilerine gönderilmesi konusunda ciddi sorular var. Optane belleğinin fiyatının ne olacağı da belli değil.

Sahip olduğumuz tek bilgi, yeni Intel 200 serisi yonga setlerinin hepsinin Optane’e hazır olacağı. Intel yetkililerinin görüşleri ve açıklamaları bu yönde. Ayrıca, Optane’i yılın ilk yarısında teslim etmeyi umduklarını ve Board üreticilerinin ve Sistem kurucularının yeni bellek teknolojisi için ön planda tutabilecekleri de yapıan açıklamalardan aldığımız notlar arasında.