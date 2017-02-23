Instagram’ın yeni galerileriyle tek gönderide birden fazla fotoğraf paylaşın

Zaman akışında arka arkaya gönderi paylaşan kullanıcılar için en ihtiyaç duyulan özellik nihayet geldi.

Fotoğraf paylaşım ağı Instagram’da bundan böyle tek bir gönderiye birden fazla fotoğraf eklemek mümkün. iOS ve Android için yayınlanan güncellemeyle birlikte, Instagram her paylaşım için 10 adede kadar fotoğraf ve video ekleme olanağı sunmaya başladı. İki yıldır sadece markalar tarafından kullanılabilen bu özellik böylelikle tüm kulanıcı kitlesine eşit olarak dağıtıldı.

Özelliği kullanmak için bir grup fotoğraf, video ya da Boomerang içeriği seçip, bu albümü nasıl paylaşmak istediğinizi belirledikten sonra filtreleme yapabiliyorsunuz. Burada dilerseniz tüm albüme ortak bir filtre kullanabilir, dilerseniz her fotoğraf için ayrı ayrı filtre belirleyebilirsiniz. Buradaki tek kural, her paylaşım için tek bir yazı yazılabiliyor ve tüm fotoğraflar Instagram’ın meşhur kare formatına dönüşecek şekilde kırpılıyor.

Bir albüm yayını, profil sayfanızda gösterildiğinde bir yığın fotoğraf gibi görünen yeni bir simge ile işaretlenecektir. Arkadaşınızın altındaki mavi noktalı özet akışlarında görünecek ve bu nedenle yayınta birden fazla resim veya video olduğunu öğreneceklerdir. Tüm postayı görüntülemek için soldan sağa doğru hızlıca kaydırın.

Instagram’in kısa süre içinde pek çok özelliği peşi sıra hayata geçirmesi, bir diğer fotoğraf paylaşım servisi olan Snapchat ile rekabetin kızıştığını ve ana şirket Facebook’un bu ağdaki 600 milyon aylık aktif kullanıcıyı kaybetmek istemediğini gösteriyor.