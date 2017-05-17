Instagram’dan büyük sürpriz

Instagram, rakibi Snapchat’in en önemli ve geriye kalan son özelliğini de çaldı.

Facebook, Instagram ve Snapchat arasındaki taklitçiliğin bitmeyen oyunu, kaçınılmaz zirveye ulaşmış olabilir. Snapchat’in Instagram’da bulunan bir özelliği taklit etmesinin ardından Instagram da buna cevap olarak Snapchat kullanıcılarının kullandığı yüz filtreleri özelliğini kendine ekledi.

Instagram yapmış olduğu blog paylaşımında sıradan bir selfie’yi daha eğlenceli bir hale getirmek için platforma yüz filtrelerini eklediklerini açıkladı. Böylece kullanıcıların kendilerini arkadaşlarına daha rahat ifade edebileceği belirtildi.

Facebook ve Snapchat’te bulunan filtrelere oldukça benzeyen yeni Instagram filtreleriyle kullanıcılar, arkadaşlarına selfie göndermeden önce yeni efektleri kullanabilecekler. Bu gelişmeyi ilginç kılansa, yukarıda bahsettiğimiz gibi, Facebook bünyesindeki Instagram’ın artık Snapchat’in bir kopyası haline gelmiş olmasıdır.

Instagram, Snapchat ve Facebook platformlarının üçü de uygulama tasarımları ve birkaç niş özelliği de dahil olmak üzere artık birbirine benzer özelliklere sahipler. Hangisinin bu yarışı kazanacağına karar vermek ise her zamankinden daha da karmaşık bir hale geldi. Bunu belirleyen kullanıcıların alışkanlıkları ve tercihleri olacak. İleride bu üç sosyal medya devinin nasıl hamleler yapacağını birlikte göreceğiz.