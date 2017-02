Injustice 2 kapalı betada tek başına 3 bin maç oynadı!

DC çizgi roman evreninin en sevilen ve en nefret edilen karakterlerini aynı arenada birbirine kırdıran Injustice 2 kapalı betası sona erdi.

İlki büyük başarıya ulaştıktan sonra merakla beklenen Injustice 2’nin kapalı beta sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, oyunu geliştiren NetherRealms’den Ed Boon’un yaptığı bir paylaşım bazı ilgi çekici rakamları ortaya koydu. Twitter üzerinde gönderilen infografikte toplam 1,7 milyondan fazla karşılaşma oynandığı görülürken, tek bir oyuncunun rekor kırarak tam 3.081 maç oynaması dikkatlerden kaçmadı.

Bir aya yakın süren kapalı beta sürecinde günde 100’den fazla maç yapmış olan bu oyuncunun adı açıklanmazken, toplamda 404 maçın da berabere bittiği belirtildi. Street Fighter türünde bir karşılıklı dövüş oyunu olarak tasarlanan Injustice 2’de bir raundun berabere bitmesi hayli zor bir olay.

Here are some fun statistics on the Injustice 2 online Beta….pic.twitter.com/PSayzoS6JW — Ed Boon (@noobde) February 23, 2017

Her karakterin kendine özgü yeteneklere ve zayıflıklara sahip olacağı Injustice için duyurulan karakterler arasında Swamp Thing, Batman, Blue Beetle, The Flash, Harley Quinn, Superman, Supergirl, Wonder Woman, Deadshot, Gorilla Grodd, Aquaman, Robin, Cheetah, Poison Ivy, Catwoman, Black Canary ve Atrocitus bulunuyor. PlayStation 4 ve Xbox One konsollarda piyasaya sürülecek oyunun 16 Mayıs’ta piyasaya sürülmesi bekleniyor.