İlk Google Android Wear 2.0 cihazı sızdı

LG Watch Style’a ait olduğu söylenen fotoğraflar beklenen lansman öncesinde Google Android Wear 2.0 hakkında fikir veriyor.

Önümüzdeki hafta Google Android Wear 2.0’ı piyasaya sürecek ve nihayet giyilebilir cihazlar için geliştirilen yeni işletim sistemi tüketiciler ile buluşacak ancak tek heyecan verici çıkış bu olmayacak. Ayrıca Şubat ayında tanıtılacağı söylenen, LG ile ortak geliştirilmiş bir saat ile Google resmen kendi giyilebilir donanımını da piyasaya sürecek.

Geçen hafta bir dizi düşük çözünürlüklü resim ortaya çıktıktan sonra bu konularda sızdırdığı haberler ile ünlenen Evan Blass, neredeyse gerçeği ile bire bir aynısı olduğunu iddia ettiği ve Android Police’e göre 250 dolar fiyat etiketine sahip olacak yeni LG Watch Style’ın fotoğrafları yayınladı.

Bu yeni fotoğraf sadece geçen hafta dağıtılan görseller ile eşleşmiyor aynı zamanda daha önce bildirilmiş olan söylentilerle de uyumlu görünüyor. Blass’ın yayınladığı resimdeki iki farklı renkteki saatler gümüş ve altın rengine sahip ancak Evan üçüncü bir rengin daha olabileceğini belirtiyor.

Fotoğraflarda saatlerin farklı renkli kayışlar ile görünmesi Google’ın saat modelleri için değiştirilebilir kayış satacağına dair söylentiler ile uyumlu görünüyor. Yeni ürünlerin 1.2 inç, 360×360 çözünürlükte ekran, 512MB RAM ve 240mAh pil içermesi bekleniyor. Bluetooth ve Wi-Fi’nin yerleşik olduğu bildirilmiş, ancak hücresel bağlantı, GPS ve NFC’nin muhtemelen daha büyük bir modele saklandığı belirtilmiş.

Daha büyük Sport modeli ise 1.38 inç, 480×480 çözünürlükte ekran, 756MB RAM ve 430mAh pil içerdiği söylentileri var. Her iki saat de görünüşte Apple’ın saatinde kullandığı gezinme çarkına benzer bir ayara sahip olacak ve bu fotoğrafta açıkça görünüyor.

Android Wear 2.0’ın gelmesi için sonsuza dek beklemek zorunda kalmadık ancak beklediğimiz tüm yeni özelliklerden yararlanmak için tamamen yeni bir saat serisine ihtiyaç duyacağız. Yeni navigasyon ve mesajlaşma özellikleri kesinlikle eski saatleri yeni hissettirecek olsa da en iyi özelliklerden biri olan Android Pay yeni donanıma ihtiyaç duyacak.

Sızdırılan fotoğraflardaki ürünler güzel görünmelerine rağmen bir NFC çipi içermeyecekleri söyleniyor. Eğer bu doğru çıkarsa mobil ödeme yapamayacakları anlamına geliyor. Bu durum daha ilk günden bu cihazlara olan ilgiyi azaltabilir.