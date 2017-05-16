Huawei’den orta sınıf bütçe dostu telefon: Y7

Huawei, yeni bütçe dostu ve orta sınıf Android akıllı telefon modeliyle pazarın her alanında hakimiyet hedefliyor.

Çinli telefon üreticisi, Huawei Y3 2017’yi birkaç gün önce Avrupa’da tanıttı; bütçe dostu akıllı telefon çok yakında satışa sunulacak. Geçtiğimiz gün ise Huawei, Y7’yi websitesinde yayınladı. Huawei Y3 2017’den farklı olarak Y7 Android 7.0 Nougat ile gelen orta segment bir akıllı telefon olacak.

Huawei Y7, donanım olarak 1.4 Ghz gücünde 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 435 işlmecisinin yanında 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafızaya ek olarak microSD kart desteği de bulunacak

Tasarım olarak 5.5 inçlik HD ekran ile gelecek Huawei Y7’de metal kasa ve plastik çerçeve bulunacak. Ön yüz 2.5D cam kaplı iken arka taraf kumlanmış bir yüzeye sahip olacak.



Kamera olarak ise 12 MP 1.25 μm’lı arka kamera Faz Algılamalı Otomatik Odaklama (PDAF) özelliği sunuyor. Selfie çekmeyi sevenleri de unutmayan Huawei, yüz tanıma ve “beauty” mode özellikleri bulunan 8 MP’lik bir ön kamera sunuyor.

Huawei Y7’nin 4000 mAh gücündeki bataryasıyla 20 saat video izleme veya 15 saat internette gezinme imkanı verecek. Huawei Y7, 500 kez şarj etmeden sonra bile bataryanın % 80’den fazla pil gücünü muhafaza etme iddiasına sahip.

Huawei, Y7’nin özelliklerini açıklamasına rağmen henüz satış fiyatına dair bir açıklama yapmadı. Bu modelin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği veya gelecekse, geliş tarihi henüz belli değil.