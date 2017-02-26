Huawei yeni P10 ve akıllı saat serilerini tanıttı

Mobil Dünya Kongresinde amiral gemileri tanıtılmaya devam ediyor.

MWC2017’de geçen yılki etkinliğine nispeten biraz daha düşük bir profil sergileyen Huawei buna rağmen 2016’nın en başarılı Android akıllı telefonlarından olan P9’un devamı niteliğinde P10’u iki farklı model ile güncelledi.

Huawei P10 ve P10 Plus önceki model kadar şık ve güçlü görünüyor. Huawei ilginç bir şekilde ekran ve kasa oranın azaldığı bir dönemde parmak izi okuyucuları ön panele taşıyor. Diamond Cut metalik çerçeveye sahip telefonlar yine Leica markalı 12MP ve 20MP arka kameralara sahip ve her iki modelin de ön tarafında 8MP çözünürlükte bir kamera bulunuyor.

Huawei rakipleri gibi suya dayanıklılık özelliğine yeni modellerinde yer vermiyor ancak her iki model de Huawei’nin tescilli 2.4 GHz sekiz çekirdeki Hisilicon Kirin 960 yongasını kullanıyor. Bu yonga Mate 9’da bulunanın aynızısı. Her iki telefon da kutudan Android 7.0 ile çıkıyor ve yeni EMUI 5.1 içeriyor. Telefonlar gümüş, altın gümüş, grafit siyah, altın, mavi ve yeşil renkleri ile yan yana dizildiğinde bir gökkuşağını andırıyor.

İki model arasındaki farklar tam da beklenildiği gibi P10 Pro modelini daha büyük ekran kullanmak isteyenlere özel kılıyor. Daha küçük P10, 5.1 inç, 1920×1080 Full HD LCD ekrana, 64GB depolama alanına ve 4GB RAM’e sahip. Bu arada P10 Plus, 5.5 inç, 2560×1440 ekran, 6GB RAM ve 128GB’lık geniş bir depolama kapasitesine sahip. Pil için P10 ve P10 Plus’da sırasıyla 3,200mAh ve 3,750mAh piller kullanıyor.

Huawei, yeni telefonlara ek olarak iki yeni Android Wear saati de piyasaya süreceğini açıkladı. Watch 2 ve Watch 2 Classic modellerinin ikisi de 1.2 inç, 390×390 ekran, kalp atış hızı sensörü, GPS, Android Pay için NFC, su geçirmezlik ve Android Wear 2.0 özelliklerine sahip.

Klasik olmayan model ayrıca LTE desteği de içeriyor.

Huawei, yeni telefonlarından veya saatlerinden herhangi biriyle ilgili fiyat bilgisi yayınlamadı; ancak Mart ayında küresel bir duyuru yapacak.

Huawei geçen yıl ki çıkışı ile LG ve HTC için ciddi bir rakip olduğunu kanıtladı. Şu anda fiyatlarını bilemesek de, MWC’de tanıtılan Huawei telefonlar ve saatler, piyasanın orta-üst-uç noktalarına sağlam girişler arıyor. Huawei’nin standart siyah, gümüş ve altından bıkmış insanların ilgisini çekmek için sunduğu renk çeşitleri özellikle ilgi çekici. Huawei bu sene de geçen yıl arkasına aldığı rüzgarı sürdürecek gibi görünüyor.