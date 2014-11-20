Huawei Ascend G7 ve Mate 7 Türkiye’de satışa çıkıyor

Huawei’nin Eylül ayında IFA 2014 kapsamında Berlin’de duyurduğu telefonlar Türkiye’de satışa çıkıyor. Huawei’nin orta sınıfa hitap eden akıllı telefonu Ascend G7 ile daha üst segmentten alıcı bekleyen Mate 7 modelleri, İstanbul’da Galatasaray futbolcusu Wesley Sneijder’in de katıldığı bir basın toplantısı ile resmen ülkemize giriş yaptı. Ascend G7, Türkiye’deki teknoloji mağazalarından ve operatörlerden bugünden itibaren 999 TL’den satışa çıkacak. Mate 7 ise 7 Ocak tarihinden itibaren satılmaya başlanacak. 32 GB’lık modelin en fazla 1600 TL olacağı yönünde bir bilgi verilirken, 16 GB’lık model için fiyat bilgisi verilmedi.

Ascend G7’nin 5.5 inçlik IPS erkanı, 1280 x 720 piksel çözünürlük sunuyor ve 267 ppi piksel yoğunluğu vadediyor. Telefonda dört çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A53 işlemci, 2 GB RAM, Android 4.4 KitKat ve Huawei’nin beğeni toplayan Emotion 3.0 arayüzü bulunuyor.

Arkada 13 MP, önde de 5 MP kamerası bulunan Ascend G7′nin en etkileyici kısmı ise, birkaç plastik ekleme dışında neredeyse tamamını oluşturan metal kasası. Yalnızca 7.6 mm kalınlığında olan akıllı telefon, 165 gram ağırlığa sahip. Çift anteniyle 4G/LTE desteği de sunan Ascend G7′nin ağ bağlantısı konusunda da öne çıktığını belirtelim.

Ascend Mate 7 ise dının aksine 6 inç boyutunda 1080p çözünürlük destekleyen bir ekrana sahip. Phablet sınıfında sayılabilecek Ascend Mate 7, etkileyici derecede dar olan ekran kenarlıklarıyla, bu boyutta bir telefon için daha uygun olabilecek QHD yokluğunu telafi ediyor. Ön panelin %83′ü ekrandan oluşurken, ekranı Gorilla Glass 3 teknolojisi koruyor. %95′i metalden oluşan kasası ile oldukça şık bir görünüme sahip olan Mate 7, yalnızca 7.9 mm olan kalınlığıyla da büyük markaların amiral gemisi telefonlarına alternatif olabilecek bir kalitede olduğunu gösteriyor. HTC One Max’e olan benzerliğiyle dikkat çeken arka kapağında ise Huawei’nin önemli bir yeniliğe imza attığını söyleyebiliriz. Telefona eklenen parmak izi okuyucusu, ıslak durumlarda kullanılabilmesine ek olarak, Samsung’da gördüğümüz gibi parmağı tutup kaydırma hareketinin aksine, tek bir dokunuşla aktif olabiliyor.

Kasanın altında ise Huawei’nin son eseri sekiz çekirdekli Kirin 925 işlemci bulunuyor. Dört adet 1.8 GHz Cortex-A15, dört adet de 1.3 GHz Cortex-A7 çekirdeklere sahip işlemciye, Mali-T628 GPU eşlik ediyor. Mate 7′nin 16 GB depolama alanına sahip modeli 2 GB RAM ile desteklenirken, 32 GB alan sunan model, 3 GB RAM bulunduruyor. Arkada 13, önde 5 MP kamerasıyla fotoğraf açısından da hayal kırıklığına uğratmayacağını düşündüğümüz telefonun 4K video çekememesi ise bu alandaki tek büyük eksikliği olarak görülüyor. 4100 mAh bataryayla 1 günü çıkaran bir pil ömrü vadeden Ascend Mate 7, Android 4.4 KitKat ve Huawei’nin EMUI 3.0 arayüzüyle satılıyor.