Huawei Ascend G7 ve Mate 7 Türkiye’de satışa çıkıyor

Huawei’nin Eylül ayında IFA 2014 kapsamında Berlin’de duyurduğu telefonlar Türkiye’de satışa çıkıyor. Huawei’nin orta sınıfa hitap eden akıllı telefonu Ascend G7 ile daha üst segmentten alıcı bekleyen Mate 7 modelleri, İstanbul’da Galatasaray futbolcusu Wesley Sneijder’in de katıldığı bir basın toplantısı ile resmen ülkemize giriş yaptı. Ascend G7, Türkiye’deki teknoloji mağazalarından ve operatörlerden bugünden itibaren 999 TL’den satışa çıkacak. Mate 7 ise 7 Ocak tarihinden itibaren satılmaya başlanacak. 32 GB’lık modelin en fazla 1600 TL olacağı yönünde bir bilgi verilirken, 16 GB’lık model için fiyat bilgisi verilmedi.
Ascend G7’nin 5.5 inçlik IPS erkanı, 1280 x 720 piksel çözünürlük sunuyor ve 267 ppi piksel yoğunluğu vadediyor. Telefonda dört çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A53 işlemci, 2 GB RAM, Android 4.4 KitKat ve Huawei’nin beğeni toplayan Emotion 3.0 arayüzü bulunuyor.
Arkada 13 MP, önde de 5 MP kamerası bulunan Ascend G7′nin en etkileyici kısmı ise, birkaç plastik ekleme dışında neredeyse tamamını oluşturan metal kasası. Yalnızca 7.6 mm kalınlığında olan akıllı telefon, 165 gram ağırlığa sahip. Çift anteniyle 4G/LTE desteği de sunan Ascend G7′nin ağ bağlantısı konusunda da öne çıktığını belirtelim.
Ascend Mate 7 ise dının aksine 6 inç boyutunda 1080p çözünürlük destekleyen bir ekrana sahip. Phablet sınıfında sayılabilecek Ascend Mate 7, etkileyici derecede dar olan ekran kenarlıklarıyla, bu boyutta bir telefon için daha uygun olabilecek QHD yokluğunu telafi ediyor. Ön panelin %83′ü ekrandan oluşurken, ekranı Gorilla Glass 3 teknolojisi koruyor. %95′i metalden oluşan kasası ile oldukça şık bir görünüme sahip olan Mate 7, yalnızca 7.9 mm olan kalınlığıyla da büyük markaların amiral gemisi telefonlarına alternatif olabilecek bir kalitede olduğunu gösteriyor. HTC One Max’e olan benzerliğiyle dikkat çeken arka kapağında ise Huawei’nin önemli bir yeniliğe imza attığını söyleyebiliriz. Telefona eklenen parmak izi okuyucusu, ıslak durumlarda kullanılabilmesine ek olarak, Samsung’da gördüğümüz gibi parmağı tutup kaydırma hareketinin aksine, tek bir dokunuşla aktif olabiliyor.
Kasanın altında ise Huawei’nin son eseri sekiz çekirdekli Kirin 925 işlemci bulunuyor. Dört adet 1.8 GHz Cortex-A15, dört adet de 1.3 GHz Cortex-A7 çekirdeklere sahip işlemciye, Mali-T628 GPU eşlik ediyor. Mate 7′nin 16 GB depolama alanına sahip modeli 2 GB RAM ile desteklenirken, 32 GB alan sunan model, 3 GB RAM bulunduruyor. Arkada 13, önde 5 MP kamerasıyla fotoğraf açısından da hayal kırıklığına uğratmayacağını düşündüğümüz telefonun 4K video çekememesi ise bu alandaki tek büyük eksikliği olarak görülüyor. 4100 mAh bataryayla 1 günü çıkaran bir pil ömrü vadeden Ascend Mate 7, Android 4.4 KitKat ve Huawei’nin EMUI 3.0 arayüzüyle satılıyor.
kamil
Aralık 19, 2014 at 9:22 pm
merhaba,ios dan vazgecerek Mate 7 yi misir da aldim ve gercekten beklentilarim cok ustunde cok elegant ve kullanisli bir telefon oldugunu soyleyebilirim. biraz daha kucuk olsaydi diyorum sadece. tavsiye ederim.
Levent KEBABCI
Aralık 23, 2014 at 9:04 am
Mate 7 siyah renk ACIL BEKLIYORUM,çok araştırdım dört gözle satış iznini bekliyorum
iso
Ocak 23, 2015 at 10:12 pm
MATE 7 SİYAH 16 G MODELİ HALA ALMADIYSAN KAPALI KUTU VAR ELİMDE
cüneyt
Aralık 24, 2014 at 10:33 pm
kamil abi merhaba abi bu telefonun türkiyeye gelecek hali yok hep farklı bir tarih yok yıl başında yok ocak ortasında olmadı ocak sonu söylüyorlar abi telefonu mısırdan getirdim diyorsun banada getirme imkanın var mı cnytyilmaz21@gmail.com adresine msj atabilirmisin
salih
Aralık 28, 2014 at 8:22 pm
abi muthis bir telefona benziyo 1300-1500 tl araligindaysa alirim
semih
Aralık 29, 2014 at 5:18 pm
huawei zaten çok başarılı 4 senedir huaweinin telefonlarını kullanıyorum çok da memnunum sadece bi üstünü almak için değiştirdim p1, p6, p7 şimdide mate 7 almayı düşünüyorum.bulunduğum yerde 620 dolardan satışa çıktı.
ismail
Ocak 1, 2015 at 11:34 pm
mate 7 Android Lollipop güncelleme varmı acaba
Taha
Ocak 15, 2015 at 12:01 am
Bu telefonun geleceği yok Turkiye’ye . Adam gibi telefon buldum dedim. Ondada hüsran yaşadık.
iso
Ocak 23, 2015 at 10:12 pm
MATE 7 SİYAH 16 G MODELİ HALA ALMADIYSAN KAPALI KUTU VAR ELİMDE
berna
Şubat 6, 2015 at 12:30 am
Mate 6 almıştım cidden sıkıntısiz bir phatablet .mate 7 de çıkar çıkmaz aldim . arayüz hız kamera ses çekim gücü cidden çok seri ve hızlı tek sıkıntısı pil gücü mate 6 gibi daha yuksek olabilirmiş . yinede güzel . alacak arkadaşlar her kullanımda arka plandan çalışan programları kapatmalari yoksa pil çok yiyor . hd film izlemek emin olun hic bu kadar keyifli olamazdı .huawei yine yapmış amiral ini. Artık tek marka tanırım o da yine huawei ..
gkn60
Şubat 20, 2015 at 11:05 pm
hocam merhabalar bende almayı düşünüyorum şarzı ne kadar sürede bitiyor
ALP
Şubat 24, 2015 at 3:54 pm
2 gün rahat gidiyor şarjı fakat geceleri ultra güç e alırsan 3 gün
semih
Şubat 12, 2015 at 12:36 pm
mate 7 32 gb aldım dün bayadır niyetim vardı gerçekten çok başarılı bir telefon yapmışlar
tango
Mart 11, 2015 at 3:43 pm
Nereden aldınız acaba. Bize bilgi geçermisiniz. Türkiyede yok sanıırm
Acilll
Haziran 11, 2015 at 1:57 pm
Nerden ve nekadara aldınız bilgi verirmisiniz
ALP
Şubat 24, 2015 at 1:51 pm
Aldığımdan beri elimden düşmedi bilgisayarın yüzüne bakmıyorum İphone 6 ve galaxy s5 kullanmış biri olarak iyikiş almışım parmak izi mükemmel sadece biraz huawie türkiye destek vermesi gerek
efe
Mart 25, 2015 at 12:37 pm
Arkadaşlar telefonu 3 gün önce aldm. Gerçektn telefon uçuyo aqzı olsa konuşack. Yemin ediyorm süper bir telefon. Şu arada kötü yorum yapanlara kanmayn onlar samsung fanlarıdır. Ben avea hattımın üstüne aldm fiyat olarakta qayet normal 1.700 civarı
serdar
Nisan 18, 2015 at 12:51 pm
Telefon çok güzel hızlı kullanışlı okadar çok oyundur yükledim hiç kasmadı bugüne kadar kitlenmedi fakat diyorum arkadaşlar almayın niye derseniz be adam çelik kasa yaptın tam ekran camının yanına neden plastik koruma döndün elimden bir defa düştü yaklaşık 30-40 cm ekran da kırk çatlak tam da dediğim gibi plastik ekran koruması yamuluyor ve ekran camını çatlatıyor. Hatalı tuzak üretim diyebilirim. Elimden düşen bi defada 40 takla atan ve hiç birşey olmayan samsunglari düşününce ahh dedim ne yaptın. Servisleri de berbat. tel alırken bir kere daha düşünün derim.
Zehra A.
Şubat 19, 2017 at 7:29 am
Ascend g7 var bende 2 yıldan fazladır kullanıyorum. Aşırı memnunum. Şarjı vs her şeyiyle mükemmel. Kesinlikle tavsiye ederim. Mate 7 almak istiyorum. Bu değişiklik olsun diye ama satmıyorlar galiba…