HTC U11 sahneye çıktı

HTC, yeni telefonunu sıkmanızı istiyor. Şaka değil, detaylar haberimizde.

HTC, geçtiğimiz yıl tanıttığı HTC 10’un halefi U11’i tanıttı. 5.5 inç büyüklüğündeki Quad HD ekran, Snapdragon 835 işlemci ve yeni cam ve metal karışımı tasarımıyla U11 için HTC, kullanıcıların farklı işlevleri yerine getirmesi için farklı bir yol olarak telefonun sıkılmasını istiyor.

“Edge Sense” adı verilen yeni özellik, kısa ve uzun sıkmalarla çeşitli görevler yerine getirebilir. Kısa bir sıkmayla fotoğraf makinesini açılıp fotoğraf çekilebiliyor. Google sesli asistanını başlatmak veya el fenerini açmak kapatmak içinse uzun bir sıkma gerçekleştirilebiliyor.

U11, bu yılın başında tanıtılan metal ve cam tasarımlı U Ultra’ya benzer bir metal çerçeve ve canlı, sedef renklerine karışan kavisli panellerle gelecek. HTC U’da şarj, veri aktarma ve ses işlevi için USB Tip-C bağlantısı bulunmasına rağmen 3.5 mm kulaklık girişi bulunmayacak. HTC, kulaklık girişinin kaldırılmasının şirketin diğer bileşenler için telefonun içinde daha fazla yer kazanmasına ve alt kenarın pürüzsüz tasarımına sahip olmasını da içeren bir dizi avantaj sunacağını söyledi. Bunlar doğru olmakla birlikte Apple iPhone’un yolundan gidildiğini söylemek pek hatalı olmaz.

Öte yandan daha iyi bir ses deneyimi için U11 ile birlikte gelen kulaklıklara ses ayarı ve aktif ses engelleme özellikleri gelecek. Kulaklıklara ek olarak HTC, U Ultra’da mevcut olmayan USB-C’yi 3.5 mm ses girişine dönüştüren bir adaptör de sunulacak.

HTC U11, 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza yanında microSD kart desteği de sunan versiyonun yanında 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya ek olarak microSD kart desteği de sunan versiyonu belirli ülkelerde satışa sunulacak. Kamera olarak ise 12 MP’lik optik fotoğraf sabitleyici ve dual-pixel autofocus özellikleri bulunacak. 3000 mAh batarya ile gelecek U11, IP67 sertikasıyla suya ve toza dayanıklı bir akıllı telefon olacak.

U11’de bir değil üç akıllı asistan bulunacak. Android ile birlikte gelecek olan Google Assistant’a ek olarak HTC’nin Sense Companion ve Amazon’un Alexa isimli sesli asistanları da U11’e destek verecek. U11’de yardımcı olacak dört mikrofon ile “Alexa” ya da “Ok Google” aynı anda kullanılabilecek.

Son olarak Amazon’dan 649 dolar ile sipariş edilebilen HTC U11 Haziran ayında gönderilmeye başlanacak. Türkiye için çıkış tarihi ve fiyat bilgisi bulunmuyor ancak fiyatının 3.000 TL altında olmayacağını ön görebiliriz.