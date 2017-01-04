HP Spectre x360 15 (2017) şaşırtıcı özelliklerle geldi

HP Spectre x360 15 (2017), CES 2017 kapsamında tanıtıldı.



2. nesil HP Spectre x360 15, ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES 2017 kapsamında tanıtıldı. Yeni hibrit model, geçtiğimiz yıl tanıtılan ilk versiyona göre daha ince çerçeveye sahip ve iki renk alternatifi üzerinden sunulacak.

15.6 inç ekranlı Spectre 360 (2017), 360 derece çevrilebilen ekran menteşesi ile dönüştürülebilir bir dizüstü bilgisayar. İstendiğinde büyük ekranlı bir tablet gibi de kullanımı mümkün. Hafifliği ve inceliği ise öne çıkan detayları arasında konumlanıyor.

En önemli özellik ise Full HD ekran seçeneğinin olmaması. Yeni model sadece 4K çözünürlüklü ekranla gelecek. Ayrıca pili de 79W/s yani daha büyük, ilk Spectre 360’ın 63W/s pile sahip olduğunu hatırlatalım. Öte yandan işlemciler de yükseltilmiş durumda, yeni Intel Kaby Lake işlemcisi ile HP, Spectre x360’ı daha iddialı konuma taşıyor. Ürün Nvidia GeForce 940MX ile yapılandırılabiliyor. 16 GB DDR4 SDRAM, 256 GB SSD ve 2 GB GDDR5 bellek gibi donanım yapıtaşlarıyla güçlü bir hibrit maiyetinde. Öte yandan ürünle ilgili ilk yorumlar daha büyük piline karşın diğer Skylake modellerine göre daha kısa bir pil ömrüne sahip olabileceği yönünde.

Modelde birer Thunderbolt 3, USB 3.1, 1 USB Type-C ve HDMI portu bulunuyor. Ayrıca kulaklık çıkışı ve mikrofon girişi mevcut. Ayrıca SD kart okuyucusu artık yok, geçtiğimiz sene ki modelde vardı.

26 Şubat 2017 itibarıyla satışlarına başlanacağı belirtilen HP modelinin fiyat etiketinin 1400 dolara yakın olacağı belirtildi. Bu da öncül modele göre 100 doların üzerinde artış anlamına geliyor.