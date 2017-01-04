HP, Envy Curved’i A’dan Z’ye güncelledi

Envy Curved All-in-One 34 ile HP, tasarımda sınıf atlıyor. Peki ya donanım özellikleri…



Hepsi bir arada bilgisayarların ortak noktalarından biri her bileşenin ekran bölümünü sıkıştırılması sonucu oluşan devasa görünümlü tasarımlar. HP, CES 2017’de görücüye çıkardığı yeni Envy Curved All-in-One 34 ile bu durumu bir nebze çözmüşe benziyor.

Yeni modelde hoparlörler ve donanım yanlarda değil, taban kısmında konumlanıyor. Böylelikle yanlara ve arkaya doğru büyüyen görünüm ortadan kalkıyor. Ayrıca kenarların daha ince olduğu da gözden kaçmıyor.

Daha sade ve temiz bir görünümle gelen modelin ses sistemi Danimarka merkezli Bang&Olufsen imzası taşıyor; yeni Curved Envy, iris tarayıcılı web kamerası ve Windows Hello uyumluluğu başta olmak üzere bir dizi ilgi çekici özelliği de beraberinde getiriyor.

Tasarımda atılan adımların yanı sıra donanım tarafında da birçok yönden güncellemeler söz konusu. 3440 x 1440 piksel çözünürlük değeri sunan 32 inç IPS ekran, Core i5 ya da i7 opsiyonları ile gelen Intel Kaby Lake işlemciler, RAM, depolama ve harici grafik kartı tarafında yapılandırma seçenekleri var.

Örnek yapılandırma olarak Core i7-7700T işlemci, 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD, 1TB 7200rpm sabit disk ve 4 GB AMD Radeon RX 460 grafik dikkat çekici olabilir. HP, grafik tarafında Nvidia GTX 950MX’li versiyon da sunuyor.

Thunderbolt 3 ve USB Type-C’nin de aralarında bulunduğu geniş arabirim yelpazesi de öne çıkanlar arasında. Modelde toplamda 4 adet USB 3.0, bir USB Type-C ve HDMI portu mevcut.

11 Ocak 2017 itibarıyla satışlarına başlanacağı kaydedilen Envy’nin ABD fiyatının 1730 dolardan başlayacağı belirtildi.