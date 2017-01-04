Çift arka kameralı Honor 6X lanse edildi

2017’nin ilk akıllı telefonları gelmeye başladı. İşte CES 2017’de yakından izlediğimiz Honor 6X.



ABD’nin Las Vegas şehri yılın en önemli teknoloji etkinliklerinden biri olan CES 2017’ye ev sahipliği yapıyor. Yerinden takip ettiğimiz fuarda tanıtımı gerçekleştirilen akıllı telefon modellerinden Honor 6X’in özellikleri, fiyatı ve öne çıkan ayrıntılarına yakından bakacağız…

Görkemli bir etkinlikle lanse edilen Android işletim sistemli akıllı telefon, fiyat/performans anlamında dikkat çekici seçenekler arasında dahil oluyor. Malzeme kalitesi ve genel hatlarıyla tasarımı açısından büyük fark yaratmasa da arka yüzündeki çift kamerasıyla orta segmentin adeta dışına göz kırpıyor…

Alt alta dizili çift kamerayla gelen Honor 6X’te daha iyi alan derinliği iddiası söz konusu. Temel kamera 12 MP, alan derinliği için yapılandırılmış diğer kamera ise 2 MP yapısında. 0.3 saniyelik süper hızlı odaklama özelliği, çok sayıda fotoğraf modu ve faz algılamalı otomatik odaklama gibi öne çıkan özellikler sergileyen kamera kombinasyonu ayrıca Full HD video çekebiliyor.

Cihazın 5.5 inçlik ekranı 1080 x 1920 piksellik çözünürlük değeri sunuyor. Kirin 655 çipseti, Mali T830 GPU ve 3340 mAh pil kapasitesi gibi özellikleri de teknolojisinin çekirdeğini oluşturanlar arasında. RAM ve depolama kapasitesi konusu ise firma tarafından 3 farklı kombinasyonla potansiyel kullanıcılara sunulmuş; bunlar 3 GB RAM+32 GB depolama, 4 GB RAM+32 GB depolama ve 4 GB RAM+64 GB depolama alanı şeklinde. Fiyatlar ABD için 249 dolardan başlıyor, en yüksek modelin fiyat etiketi ise 299 dolar.

EMUI 4.1 arayüzüyle gelen Honor 6X’te işletim sistemi tarafında ise önceki nesil Android 6.0 Marshmallow önyüklü. Android 7.0 Nougat güncelleme planlaması hakkında ise kesin bir bilgi paylaşılmış değil.

Akıllı telefonun altın, gümüş ve gri olmak üzere üç farklı renk alternatifi ile 15 Ocak 2017 itibarıyla satışlarına başlanacağı duyuruldu.