Honda otonom araçlar için Google ile çalışmak istiyor

Honda Google’ın otonom araç teknolojisini kendi araçlarında kullanmak istiyor.

Öncelikle belirtelim ki Google bir süre önce ana şirket çatısını Alphabet olarak isimlendirdi ve otonom araçlar üzerinde çalışan bölümü Waymo adı altında şirketleştirdi. Kısacası Waymo dediğimizde aslında Google’ın da içinde olduğu şirketler grubu altında bir diğer şirketi ifade ediyoruz.

Honda’ya ait otomobil araştırma ve geliştirme iştiraki Waymo’nun kendi kendine sürüş teknolojisini araçlarıyla bütünleştirmek için görüşmeler yapıyor ve bir teknoloji ortağı olarak otomobil üreticileriyle çalışmanın Alphabet’in gündeminde önemli bir yeri olduğunu belirtiyor.

İki şirket arasındaki bir işbirliği ile Waymo’nun otonom otomobil teknolojisine ait sensörler, yazılımlar ve bilgi işlem platformu Honda araçlarına entegre edilmesine odaklanılacak.

Waymo’nun otonom sürüş teknolojisini pazara sunmak için farklı bir teknolojik yaklaşım denemek için Honda ile işbirliği yapması olası elbette buna paralel olarak kendi araçlarını geliştirme çalışmalarına devam etmekten geri kalmayacaktır.

Moor Insights & Strategy’in baş analisti Patrick Moorhead; “Bence Waymo gibi teknoloji ve Honda gibi otomobil devlerinin iş birliği sağlaması bütünüyle otonom bir araç geliştirmek için gereken yatırımın sağlanmasını mümkün kılacaktır” dedi. Moorhead aynı zamada Apple’ın da otomobilin kendisine değil, elektronik çözümler için benzeri bir strateji uygulamasını beklediğini belirtiyor.

2020 yılına kadar otonom sürüş özellikli araçlarını kullanıma sunmayı amaçlayan Honda, iki şirket arasında bir anlaşma yapılması durumunda, Silikon Vadisi’ndeki Waymo mühendisleri ile Japonya’daki Honda Ar-Ge mühendisleri arasında yakın bir işbirliği olacağını belirtiyor.

Dün Waymo’nun CEO’su bir blog yazısı ile Fiat Chrysler minivan modelinin değiştirilmiş bir versiyonu ile otonom bir modeli duyurmuştu.

Google henüz Honda’yla olası bir işbirliği için açıklama yapmadı.