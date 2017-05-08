Hololens’in mucidinden ilginç iddia

Genişeltilmiş Gerçeklik gözlüğü Hololens’in mucidi Alan Kipman, akıllı telefon formatının öldüğünü söyledi.

Kipman, Bloomberg’e yaptığı açıklamada gelecekte sadece Hololens gibi karma gerçeklik sunabilen cihazların kullanılacağını iddia etti. Microsoft’un CEO’su Satya Nadella da daha önce bu konu hakkında yeni telefonlar üreteceklerini ancak bu cihazların görünüş olarak günümüzde kullanılan akıllı telefonlara benzemeyeceğini söylemişti.

Kipman açıklamasında; insanların akıllı telefonların öldüğünü henüz anlamadığını söyledi. Bu cümleden akıllı telefonların geleceğindeki formatın çok farklı olduğu çıkarılabilir. Ancak şu an için böyle bir duruma bilim kurgu filmleri dışında şahit olmuş değiliz.

Gartner’a göre, geçen sene 1,49 milyar akıllı telefon dağıtımı yapıldı. Akıllı telefonlar hâlâ tüm dünya çapında önemli bir oranda kullanılıyor ve şimdilik insanların yüksek teknoloji ile mobil internete bağlanmasının en iyi yolu akıllı telefonlardan geçiyor. Ayrıca arttırılmış gerçeklik (AR) çözümleri şu an için akıllı telefonların formatını değiştirmek için yeterince gelişmiş durumda değil.

Elbette Microsoft fanatikleri için bu açıklamalar heyecan verici olabilir.Ancak elle tutulur bir çözüm ve ürün görene kadar çok fazla beklentiye girmemek gerekiyor.