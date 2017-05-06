Her kameraya uyumlu lens geliyor

Lomography’nin yeni lens sistemi her kameranın büyüklüğü ve şekline uyumlu olacak.

Sanatsal kamera şirketi Lomography, Kickstarter’a yedinci kitle fonlama kampanyası için geri döndü. Bu proje dijital ve film kameralarının çoğu ile uyumlu olacak üçlü lens sistemini içeriyor. Neptune Convertible Art Lens System adı verilen projede 35 mm f3.5, 50mm f2.8 ve 80mm f4.0 lensleri kullanılacak.

Sistem 599 dolar ile başlayacak. Gümüş ve siyah renk alternatifleriyle gelecek ve objektifler Canon 5D Mark IV’den Leica M’e kadar çoğu kamerayla eşleştirilecek. 1.000 dolardan daha düşük bir fiyatla üç adede kadar lens bulmak kolay değil. Bu nedenle Lomo’nun yeni sisteminin çok yönlülüğü bu fiyat için çok iyi bir seçenek olabilir.

Lomo, arka plan bulanıklığını şekillendirebilen açılır diyaframlı plakalara da üretiyor. Şirket, bu sistemle daha fazla objektif hazırlamayı planlıyor ve destekçilerin Lomo’nun gelecekte hangi objektife sahip olmasını istediğini seçme şansı bulacaklarını söylüyor.

Neptün lensler, Aralık 2017 veya Ocak 2018 tarihine kadar gönderilmediğinden, meraklı fotoğrafçılar üretim için bir bekleme süresi olacağını unutmaması gerekiyor.

Neptün lenslerin Kickstarter sayfasına buradan ulaşılabilir.