Harmon Kardon’dan akıllı hoparlör

Harman Kardon ile Microsoft ortaklığıyla geliştirilen Invoke isimli hoparlör tanıtıldı.

Neredeyse altı aydır Harman Kardon ve Microsoft, Cortana desteği bulunan yeni bir hoparlör üstünde çalışıyordu. Bu ortaklığın meyvesi olan Invoke, bugün Harman Kardon tarafından tanıtıldı.

Harman Kardon’un resmi websitesinde “yakında gelecek” olarak görülen daire hoparlör Invoke, piyasada bulunan diğer sesli asistan bulunduran hoparlörler Google Home ve Amazon Echo’ya rakip olacak. Tasarımıyla da dikkat çeken hoparlör silindirik form faktörü sayesinde 360 ​​derece ses sağlayacak. Ayrıca Skype ile görüşme özelliği de sunacak.

Invoke, bu ay Microsoft’un Build konferansında sergilenecek gibi görünüyor olsa da, sonbahara kadar satışa sunulmayacak. Invoke için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor ancak bu hafta gerçekleşecek geliştiriciler konferansında daha fazla bilgi edinmeyi umabiliriz. Invoke hakkında şimdilik bilinen bir diğer detay ise siyah ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulacağı.

Invoke’u satın almak isteyenler daha detaylı bilgi edinebilmek ürün sayfasında e-posta adreslerini vererek kaydolabiliyor ancak en az üç daha bir haber almayacağnızı şimdiden bilmeniz lazım.