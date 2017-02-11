Güvenlik uzmanları, iCloud’un silinmiş web geçmişini sakladığını ortaya çıkardı

Moskova merkezli Elcomsoft, iCloud hesaplarındaki kayıtları kopyalarken bu sorunu fark etti.

Apple’ın bulut servisi iCloud, kullanıcıların sildiği internet tarayıcı geçmişini bir yıldan fazla geriye dönük olarak saklıyor olabilir. Elcomsoft adlı güvenlik şirketinin araştırmasında, iCloud hesabına kayıtlı Safari tarayıcısındaki silinmiş olması gereken verilerin kurtarılabildiği ortaya çıktı. Bu bilgiler arasında sitenin ziyaret tarihi, saati ve kaydın ne zaman silindiği de yer alıyor.

Elcomsoft CEO’su Vladimir Katalov’un açıklamasına göre, bir yılı aşkın süre önce silinmiş olan veriler dahi iCloud’dan bulunabiliyor. Kullanıcıların iCloud’a bu verileri yükleme amacı, aynı hesaba bağlı tüm cihazlardan kolay erişim sağlamak. Ancak bir tarayıcıdan geçmiş silindiğinde, iCloud hepsini silmiyor ve sadece kullanıcının göremeyeceği bir formatta saklıyor.

Katalov, bir kullanıcının tarayıcı geçmişini saklamanın soruşturma ve takip açısından paha biçilemez olduğunu hatırlatıyor, ancak Apple’ın iCloud servisinin bu yönünden haberdar olup olmadığı bilinmiyor. Elcomsoft daha önce de Apple’ın, kullanıcılara ait arama geçmişini iCloud’a kaydettiğini, bu özelliği kapatmak ya da açmak için net bir yöntem paylaşmadığını açıklamıştı. O dönemde Apple arama senkronizasyon özelliğinin kullanıcıya fayda sağlamak için tasarlandığını dile getirmişti.

Bu yeni iddialar hakkında ise henüz Apple tarafından resmi açıklama gelmedi. Kişisel gizliliğine önem veren kullanıcılar için Safari’nin tarayıcı geçmişini iCloud üzerinde senkronize etme özelliğini kapatmaları öneriliyor.