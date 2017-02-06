Güney Kore, Note7 krizi sonrası batarya yönetmeliklerini sıkılaştıracak

Samsung’un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü ve pilinde aşırı ısınma ve patlama gibi sorunlar yaşadığı Note7 sonrası, Güney Kore’de hem akıllı telefon hem de batarya için yeni kanun düzenlemeleri yapılıyor.

Yeni tedbirler kapsamında imalatçıların üretim sürecindeki yeni teknolojilere dayalı lityum iyon pillerin güvenliğini sertifikalandırmaları gerekli kılınıyor. Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı (MOTIE) tarafından yapılan açıklamada, Samsung Electronics’in ısınma ve patlama olaylarıyla ilgili Galaxy Note7 üzerinde yaptığı analizler doğrulandı.

Ocak ayında Exponent, TUV Rheinland ve UL uzmanlarının analizleri sonucu bir açıklama yapan Samsung, bazı Note7 modellerinde yaşanan aşırı ısınma sorununun iki tedarikçiden gelen pillerdeki hatalı tasarım ve üretimden kaynaklandığını açıklamış, sorunun akıllı telefonun kendisiyle değil doğrudan pil ile ilgili olduğunu vurgulamıştı.

MOTIE’ye bağlı Kore Teknoloji ve Standartlar Ajansı (KATS) tarafından yapılan araştırmada, “Akıllı telefon cihazlarında herhangi bir anormallik bulunmadığından”, pil tasarımında ve üretim süreçlerinde meydana gelen kusurların bir kombinasyonunun “yangın çıkması ihtimalinin yüksek” olduğu da tespit edildi. KATS’ın bulgularına göre önemli miktarda pil içerisinde negatif elektrottaki pozitif tırnağa yakın noktalarda alev hasarı mevcuttu.

Güney Koreli hükümet, şimdi daha fazla test çeşitliliğini artırmayı ve ihtiyaç duyulduğunda üreticilerden numune ürün talep etmeyi planlıyor. Ekim 2017’ye kadar Elektrikli Ev Aletleri ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kontrol Yasası’nın uygulama bölümünü değiştirmeyi planlayan bakanlık, yeni düzenlemelerin piyasa rekabetindeki etkisini azaltmak için endüstri ve tüketici gruplarıyla istişarede bulunacak.