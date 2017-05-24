Google’ın 4K akıllı tahtasını satışa sundu

Sınıf ortamında akıllı ekran isteyenler için Jamboard güzel bir seçenek gibi görünüyor.

Google, üretkenlik uygulamalarının özel bir tuval üzerinde gerçekleşmesini sağlayan Jamboard’u ilk olarak geçen sene Ekim ayında tanıtmıştı. Aradan geçen zaman zarfında geliştirilmeye devam eden ürün nihayet 4.999 dolar etiket fiyatı ve buna ek olarak, yönetim ve destek için, yıllık 600 dolar tutarındaki destek paketi ile satışa sunuldu. Eylül ayından sonra ise ürünün yıllık bakım ve destek ücreti 300 dolara inecek.

Jamboard temelde 55 inçlik 4K bir ekran ve buna eklenen internet bağlantısı ve bulut platform özelliklerine sahip. G Suite planı olan kullanıcılar, Jamboard’u ve tabletlerini aynı odada eşzamanlı olarak kullanabilecek. Telefon kullanıcıları da Jamboard ile veri alışverişinde bulunabilecek. Jamboard ile kullanıcılar, Hangouts üzerinden sunum gerçekleştirebilecek ve Google’ın diğer uygulamalarından istenilen dosyaya veya içeriğe ulaşılabilecek.

Jamboard, internete bağlı akıllı tahta çözümü arayışında olanlar ve Microsoft Surface’e 9.000 dolar vermek istemeyenler için güzel bir alternatif olabilir.